Auch mit Einschränkungen selbstbestimmt leben

Bei der Messe „Rehacare“ zeigen 600 Aussteller, wie Menschen mit Einschränkungen geholfen werden kann. Ein wichtiges Thema für die Gesellschaft.

Bei manchen Erfindungen wundert man sich, warum die Entwickler nicht viel früher auf die Idee gekommen sind. Als meine Großmutter nicht mehr so gut zu Fuß war, griff sie zu einem Stock, später kam ein zweiter dazu. Dann war der Gang zu wackelig, viel zu mühsam, auch gefährlich. Fortan blieb sie zu Hause. Wenn es damals schon einen Rollator gegeben hätte, wäre sie wohl gerne noch zweimal in der Woche zum nahen Markt gegangen.

Vier Räder, eine Fahrradbremse, etwas Metallrohr – heute bevölkern Seniorinnen und Senioren mit ihren Rollatoren die Einkaufstraßen. Man kann eine Tasche ans Gestell hängen, und wenn man müde ist, kann man sich sogar darauf setzen und eine Weile ausruhen. Wenn es denn den einen Erfinder gäbe, dann sollte man ihn mit sämtlichen Verdienstkreuzen der Welt behängen. Das Gerät schenkt den Alten Mobilität und Lebensfreude.

Gebrechen, Krankheit, Alterserscheinungen und Sterben in der Tabuzone

Dass es so lange dauerte, bis solch ein einfaches Hilfsmittel serienreif wurde, hat etwas mit Achtlosigkeit und vielleicht auch mit Marktmechanismen zu tun. Lange Zeit blickte die Wirtschaft nur auf die junge Zielgruppe. Jugend, Schönheit, Fitness – das waren die Leitbilder einer Gesellschaft, in der es viel mehr Junge als Alte gab. Für Gebrechen, für Krankheit, für Alterserscheinungen und fürs Sterben war kein Raum, die Themen verschwanden in der Tabuzone, waren allenfalls ein Spartenthema für Fachleute. Wer redet schon gerne über Stützstrümpfe, orthopädisches Schuhwerk und Windeln für Erwachsene.

Jetzt kommen die Babyboomer ins Pflegealter und werden interessant: als Wählerinnen und Wähler, als Kundinnen und als Kunden. Dabei geht es neben allen Nützlichkeitserwägungen doch um so viel mehr.

In Düsseldorf zeigt eine Fachmesse gerade, welche Möglichkeiten es gibt, den Pflegebedürftigen das Leben zu erleichtern. Das geht weit über einen Rollator hinaus. Roboter helfen beim Essen, Karbonhände beim Greifen. Es ist gut, genau hinzuschauen und auf die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung zu achten. Die moralische Qualität einer Gesellschaft entscheidet sich nicht allein daran, was sie tut, um eine gute Zukunft für die jungen Leute zu sichern. Sie entscheidet sich auch daran, wie wir mit den Schwachen und Alten umgehen.

