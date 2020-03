Essen. Wegen der Corona-Pandemie droht an Hochschulen ein Nullsemester. Das stellt Politik, Unis und Studenten vor Herausforderungen

Auf einem großen Hochschulcampus wie Essen, Bochum oder Köln begegnen sich täglich Zehntausende Menschen. Die Gefahr einer Ansteckung ist also riesig. So sehr die Hochschulen noch an einem möglichst normalen Semesterverlauf festhalten wollen – die Coronakrise wird das nicht zulassen. Von einem kompletten Ausfall des Sommersemesters wollen die Professoren noch nicht sprechen, doch schon jetzt ist klar, dass Forschung, Lehre und Studium erheblich beeinträchtigt werden.

Existenzbedrohende Lage

Vorlesungen und Seminare fallen aus, Bibliotheken, Archive und Labore schließen, Praktika, Jobs und Kinderbetreuung brechen weg. Unter Hochdruck versuchen nun die Hochschulen, Lehrangebote und Prüfungsformate online anzubieten, doch man kann einen Hochschulbetrieb nicht komplett ins Internet verlagern. Die Unis sind nicht auf eine flächendeckende Umstellung auf Lehre im Fernstudium eingestellt – und das sollen sie auch gar nicht.

Für manche Studierende mag der Ausfall eines Semesters nicht besonders tragisch sein, für andere aber ist die Lage existenzbedrohend, denn Studierende erhalten in aller Regel keine Sozialleistungen und rutschen rasch in die Bedürftigkeit ab, wenn Eltern nicht einspringen können. Ein Hilfsfonds für Studierende, die durch die Coronakrise den Nebenjob verlieren und eine Verlängerung der Bafög-Förderung sind also nicht mehr als Gebote der Fairness.