Aufstand - aber wenig gelernt

Vor 70 Jahren gab es in der DDR den Volksaufstand gegen das kommunistische SED-Regime. Russische Panzer brachen den Protest.

Es wird gern behauptet, dass die Deutschen zu einem Aufstand nicht in der Lage sind. Das ist nicht richtig. Zugleich ist der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der damaligen DDR in Vergessenheit geraten.

Mehr als 100.000 Menschen stellten sich damals mutig gegen die SED-Führung, die von den Arbeitern zuvor mehr Arbeitsleistung verlangt hatte. Ausgerechnet die kommunistische Arbeiter- und Bauernpartei wollte ihre Bürger noch mehr auspressen ...

Der Protest breitete sich in den Städten wie auf dem Land aus. Volkspolizisten liefen zu den Demonstranten über. Und es wurde nicht weniger, als DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl die Arbeitsnormen ängstlich zurückzog. Die Menschen wollten Freiheit, Demokratie, Mitbestimmung – und die deutsche Einheit.

Alle totalitären Systeme können Kritik nicht ertragen

Doch wenig später wurde der Aufstand brutal erschlagen. Russische Panzer (die noch wenige Jahre zuvor die Nazis verjagt hatten) rückten in DDR-Städte ein, es gab Tote und Verletzte. Tausende Aufständische wurden ins Gefängnis gesteckt, es gab Hinrichtungen durch die Sowjets oder DDR-Gerichte.

All dies ist heute weitgehend vergessen. Der „Tag der deutschen Einheit“ war von 1954 bis zur Wiedervereinigung 1990 zwar ein Feiertag, allerdings nur im Westen. Im Osten wurde die Erhebung totgeschwiegen. Alle totalitären Systeme können Kritik nicht ertragen; für die Menschen in der DDR blieb der Aufstand daher ein Trauma.

Zugleich bleibt die Frage, warum besonders im Osten unseres Landes die Sehnsucht nach einem rigiden System bei vielen so groß ist. Ist vom Geist des Aufstandes vom 17. Juni nichts geblieben? Doch wir im Westen haben keinen Grund zur Selbstgefälligkeit. Das Datum des 17. Juni kennen die Jüngeren kaum noch. Und viele meinen, dass Demokratie nichts Besonderes mehr ist. Die geringe Beteiligung bei den letzten Wahlen zeugt davon. Wie sehr hätten sich die Aufständischen vom 17. Juni freie Abstimmungen gewünscht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung