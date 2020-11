Berichterstattung Corona: Aus der Debatte können alle lernen

Jetzt ist also wieder „Lockdown“. Wir dürfen nicht mehr ins Restaurant, und wir dürfen uns nicht mehr mit unseren Freunden treffen. Kinobetreiber dürfen ihre Projektoren nicht anwerfen, und im Theater bleibt der Vorhang unten. Für unsere Fitness müssen wir auf dem Sofa turnen, und der Bibelkreis darf sich nicht mehr im Gemeindezentrum treffen. Und selbst zu Hause dürfen wir nicht mehr machen, was wir wollen. Bitte nicht mehr als Menschen aus zwei Haushalten am Küchentisch! Der NRZ-Karikaturist zeichnet ein Grundgesetz-Buch, das von vielen Coronaviren angeknabbert und durchlöchert wird.

Man kann, nein, man muss darüber diskutieren, ob die Beschränkungen angemessen sind – oder ob sie zu weit gehen. Festzustellen ist: Die große Mehrheit der Virologen und der Regierenden sind der Überzeugung, dass genau dies jetzt notwendig ist. Nicht nur in Deutschland.

Man kann, nein, man muss auch darüber diskutieren, ob die Medien in Deutschland sich in der Pandemie vernünftig und besonnen verhalten. Am Freitag hatten wirabgedruckt, der Onlinemedien und Fernsehen, aber auch die Tageszeitung kritisierte. Sie würden zu viel berichten, so manche Verordnung zu wenig kritisch hinterfragen und andere wichtige Themen ausblenden.

Journalisten müssen ihr eigenes Handeln stets hinterfragen

Diese Debatte ist uns wichtig. Als Journalisten müssen wir unser eigenes Handeln stets hinterfragen. Für die Leser soll nachvollziehbar sein, warum wir die Themen so auswählen, wie wir das tun. Sie sollen sich darauf verlassen können, dass alle relevanten Aspekte in der Berichterstattung eine Rolle spielen. Das soll Zeitungsleser in die Lage versetzen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Das kann allerdings nicht heißen, dass jeder Meinung der gleiche Platz eingeräumt wird. Unsere persönliche Auffassung darf bei dieser Abwägung nicht die entscheidende Richtschnur sein.

Die Leser, die uns nun geschrieben haben, sind allesamt der Meinung, dass in der NRZ zu viel über Corona steht. Darüber müssen wir nachdenken. So etwas wie Corona haben wir noch nie gehabt. Und auch jetzt gibt es viele Themen, über die in dem Zusammenhang berichtet werden muss: Wie handeln nun die Schulen? Was macht das mit Menschen, wenn sie jetzt ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können? Wie geht es den Alten, die jetzt einsam sind? Wie bereiten sich die Krankenhäuser darauf vor, dass es eng werden könnte auf ihren Intensivstationen?

Um diese Themen müssen sich Journalisten kümmern. Aber sie müssen auch über Menschen schreiben, die vorleben, wie man ohne Depression durch die Krise kommt.

Und sie sollen sich um die anderen wichtigen Themen kümmern. Und sie dürfen nicht beleidigt auf Kritik der Leser reagieren. Da ist ganz schön viel zu beachten und zu tun. Aus der Debatte lernen wir.