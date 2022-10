Ausgerechnet Greta

Greta Thunbergs Gedanken zur Atomkraft werden von Politikern im Energiestreit gerne instrumentalisiert. Dabei sind sie nur pragmatisch.

Was die junge Schwedin Greta Thunberg in den vergangenen Jahren sagte, wurde von Millionen Menschen weltweit als klug und zukunftsweisend betrachtet. Sie sprach beim Weltwirtschaftsforum, beim Papst und inspirierte die deutsche „Fridays for Future“-Bewegung. Doch ebenso groß war stets die Ablehnung. Thunbergs Forderung nach extrem mehr Engagement der Politik Richtung Klimaschutz wurde besonders von eher rechten oder liberalen Politikern als weltfremd oder gar unsinnig bezeichnet.

Nun aber umarmen genau diese Politiker Greta Thunberg, weil sie in einem Interview zum Thema Atomkraftwerke gesagt hatte: „Wenn die AKW schon laufen, ist es ein Fehler, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden.“ Das hört sich in diesen unsicheren Zeiten ziemlich pragmatisch an – doch für die allermeisten Grünen und vor allem für die jungen „Fridays for Future“ ist diese Äußerung ein Schock. Greta, wie konntest du nur…

Zur Gesinnungsgenossin erklärt

Offenbar hatten viele ihrer Anhänger überhört, dass Greta schon früher einige Male betont hatte, dass AKW nicht so schlimm sind wie fossile Kraftwerke.

Dass Lindner und Söder die 19-Jährige gleich zur Gesinnungsgenossin erklärten, darf im aktuellen Energiestreit in der „Ampel“ nicht weiter verwundern. Zugleich setzt Thunberg Robert Habeck unter Druck. Denn wie soll er gegen die junge Schwedin argumentieren, wo sie doch über Jahre als Quell ökologischer Weisheit galt? Womöglich erzielt die „Ampel“ nun bald eine Einigung. Vielleicht kann man ja Schweden (Gretas Heimat) als Vorbild nehmen. Dort bleiben die sechs verbliebenen AKW so lange am Netz, „wie es nötig ist“, so lautet dort die elegante Formulierung.

Es fehlen die Alternativen

Derweil redet niemand darüber, dass Greta Thunberg besonders das Verbrennen von Kohle kritisiert. Also genau das, was CDU und SPD lange Jahre guthießen und nun ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister wieder umsetzen muss. Eben, weil derzeit die Alternativen fehlen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung