Bahn-Chef: Bonus trotz Bummelns?

Die Bahn schreibt schwarze Zahlen und meldet Fahrgastrekorde – nur das rechtfertigt hohe Bonuszahlungen an die Bosse. Nicht die Pünktlichkeit.

Die Bahn hat Konzernchef Richard Lutz im vergangenen Jahr 2,24 Millionen aufs Konto überwiesen. Das ist mehr als doppelt so viel Geld wie ein Jahr zuvor. Wenn man nur die nackten Geschäftszahlen berücksichtigt, mag der großzügige Bonus angemessen sein. Schwarze Zahlen sind gute Argumente.

Aber wenn man sich die Pünktlichkeitsquote der Züge ansieht, die der Konzernlenker ja auch zu verantworten hat, beschleichen einen dann doch Zweifel. Die Geschichte, dass das Hinterherbummeln hinter dem Fahrplan ja ein endliches Problem sei und mit den vielen Baustellen zusammenhänge, die die Bahn fit für die Zukunft machen sollen, wird schon viele Jahre erzählt. Zu viele Jahre.

Eine klare Ansage zur Pünktlichkeit muss her

Dass die Menschen trotzdem so oft wie nie in die Fernzüge steigen, ist umso bemerkenswerter. Es könnte mit einem umweltpolitischen Umdenken bei vielen Reisenden zusammenhängen. Und damit, dass das Grundangebot der Bahn ja durchaus stimmig ist – wenn es denn klappt. Ein klare Ansage, wann es besser wird mit der Pünktlichkeitsquote, würde die Verärgerung mindern, die an Bord vieler Bummel-ICE immer mitreist. Und fette Bonuszahlungen rechtfertigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung