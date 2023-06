Bahn-Tarifkonflikt: Ein Gesetz als Hypothek

Die schwierige Lage in der Tarifrunde bei der Bahn hängt auch mit dem Tarifeinheitsgesetz zusammen. Es ist eine echte Hypothek.

Die aktuelle Tarifrunde bei der Bahn spült wieder einmal zutage, wie problematisch das vor acht Jahren beschlossene Tarifeinheitsgesetz ist. Was damals vor allem deshalb eingeführt wurde, um die Macht der gewerkschaftlichen Zwerge wie der Lokführer- oder der Pilotengewerkschaft einzudämmen, erweist sich auch heute noch als problematische Hypothek. Denn in der Praxis hat es die Situation keineswegs befriedet.

Inzwischen tobt jedenfalls zwischen den Eisenbahngewerkschaften ein erbitterter Kampf darum, wer wo mehr Mitglieder aufzuweisen hat – um damit auch die eigenen Tarifergebnisse im jeweiligen Betrieb zum Maßstab werden zu lassen.

Es geht um Macht und Existenzberechtigung

Es geht also um Macht. Und um Existenzberechtigung. Eine solche Konstellation führt natürlich keineswegs zu maßvollen Forderungen – und versetzt im aktuellen Fall die Bahn als Arbeitgeber wieder in die missliche Lage, an mehreren Tariffronten mit horrenden Forderungen umgehen zu müssen.

Zu spüren bekommen das immer wieder auch die Reisenden. Denn Arbeitskampfmaßnahmen werden auch spätestens im Herbst wieder zu erwarten sein, wenn es für die Lokführer in die heiße Verhandlungsphase geht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung