Hausaufgabenbetreuung, Förderkurse, Sport, ein warmes Mittagessen: Der Offene Ganztag, mittlerweile an 90 Prozent der Grundschulen in NRW angeboten, ist eine segensreiche Einrichtung. Nicht nur für Alleinerziehende oder Eltern, die beide berufstätig sind, sondern auch für Kinder aus problematischen Familienverhältnissen.

Als er in den Kommunen eingeführt wurde, gab es mancherorts Widerstand aus konservativen Kreisen, die in ihm einen weiteren Sargnagel für das traditionelle Familienbild sahen. Jetzt besucht etwa die Hälfte der Grundschulkinder den Ganztag, der Widerstand ist längst geschwunden. Jetzt soll es ab 2025 einen Rechtsanspruch auf einen Platz geben.

Das ist nur konsequent. Wenn es einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung in der Kita gibt, dann ist es folgerichtig, auch einen für den Ganztag in der Grundschule einzuführen. Was sollen junge Eltern ansonsten machen, die auf zwei Jobs angewiesen sind? Das Problem ist: Der Bund bestellt die Musik, will sie aber nicht bezahlen.

Es mag sein, dass manche Kommunen insbesondere im ländlichen Bereich jetzt noch der Überzeugung sind, dass sie ausreichend Plätze auch für einen künftigen Bedarf haben; kommt aber ein Rechtsanspruch, wird das die Nachfrage erhöhen. Es werden also hohe Investitionen notwendig sein, um den Ganztag auszubauen.

Es kann und darf nicht sein, dass der Bund die ohnehin häufig am finanziellen Abgrund stehenden Kommunen bei diesem wichtigen bildungs- und sozialpolitischen Projekt alleine lässt. Der Protest des Städte- und Gemeindebundes ist so nachvollziehbar wie richtig.

Zudem beantwortet der Bund eine entscheidende Frage bislang nicht, die insbesondere für die Träger der Ganztagsangebote relevant werden wird: Woher soll eigentlich das Personal für den Ausbau des Ganztags kommen? Wer 2025 einen Rechtsanspruch einführen will, sollte diese Frage heute beantworten können. Ansonsten wird das Vorhaben ein Rohrkrepierer.