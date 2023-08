Clankriminalität: Reuls dürftige Bilanz

„Null Toleranz“ lautet die Vorgabe von Innenminister Reul in Sachen Clankriminalität. Seine Bilanz ist ernüchternd.

Seine Litanei von der „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber kriminellen Clanstrukturen in NRW mag grundehrlich gemeint sein. Doch was Innenminister Herbert Reul (CDU) an Erfolgen bei der Bekämpfung dieser Art von Kriminalität vorzuweisen hat, ist dürftig.

Da mag der Minister unverdrossen seine Polizisten begleiten, wenn sie mal wieder Nadelstiche setzen: Das Übel bei der Wurzel packt er nicht mit solcher Symbolpolitik. Die Zahl der Straftaten steigt und steigt.

Verbesserte Verfahrensregeln nach rechtsstaatlichen Vorgaben

Vonnöten sind verbesserte Verfahrensregeln gegen straffällig Gewordene aus diesem Milieu, die zwar rechtsstaatlichen Geboten gehorchen, es den Justiz-Praktikern aber leichter machen zu agieren. Die jüngsten Abschiebepläne aus dem Hause Faeser muss man genauso weiterdenken wie neue Abkommen mit Ländern wie dem Libanon zur Rücknahme von Straftätern.

Aber auch in NRW braucht es Angebote an junge Menschen – damit diese gar nicht erst in die Fänge solcher Clans geraten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung