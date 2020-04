Corona-Beschränkungen: Es braucht einen Ausstiegs-Stufenplan

Die bisherigen Maßnahmen waren richtig. Doch jetzt braucht es einen Plan, wie wir Schritt für Schritt wieder aus dem Corona-Lockdown rauskommen.

Die Schulen geschlossen, Gaststätten ebenfalls. Sicherheitsdienste regeln den Zutritt in große Märkte. Beim Bäcker und Fleischer heißt es: bitte einzeln eintreten. Nach drei Wochen systemischen Verzichts auf soziale Kontakte und dem damit verbundenen Zurückfahren des öffentlichen Lebens haben wir uns an einiges gewöhnt. Auf der anderen Seite sind immer mehr Menschen in Kurzarbeit, andere verlieren bereits ihre Arbeitsplätze. Die Debatte um die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird immer präsenter. Und deshalb ist es richtig zu fragen, wie wir aus dem Lockdown wieder herauskommen. Absehbar nicht zu einem bestimmten Datum. Was wir brauchen, ist ein Stufenplan.

Um eines deutlich zu sagen: Wir reden über eine Infektion, die tödlich enden kann – zumal, wenn das Gesundheitssystem überlastet wird. Dies und die damit verbundenen Entscheidungen (wer bekommt ein Intensiv-Bett und wer nicht?) müssen verhindert werden. Deshalb war es gut, so entschlossen zu handeln und die unkontrollierte, exponentielle Ausbreitung des Virus zu unterbrechen. Jetzt aber brauchen wir eine Debatte, die nach vorne schaut. Wir müssen darüber reden, welche Systeme wir nach und nach wieder hochfahren.

Soziale Härten in Schulen und Kindergärten

Zum Beispiel die Schulen und Kindergärten. Hier geht es nicht nur um die Entlastung der Eltern, sondern um die Verhinderung sozialer Ungerechtigkeiten, also um die Benachteiligung von Schülern, die zuhause keine (improvisierte) Lern-Infrastruktur haben. Dazu wäre es wichtig, Schülerinnen und Schüler konsequent zu testen, damit sie das Virus möglichst nicht in die Klassen tragen und das Lehrpersonal gefährden.

Auch Wirtschaftsbetriebe brauchen eine Perspektive, um die oft weltweit vernetzten Produktionen sukzessive wieder anzufahren. Betriebe, die weitgehend automatisiert sind, stellen dabei absehbar ein geringeres Risiko dar, als solche, die auf große Belegschaften angewiesen sind. Aber auch in diesem Punkt zeigen längst adaptierte Beispiele aus China, dass sich mit Pausen zwischen den Schichten Ansteckungsrisiken reduzieren lassen. Und auch die kleinen Einzelhändler könnten wieder öffnen. Warum sollte zum Beispiel ein Modelädchen nicht nach dem „Bitte einzeln eintreten“-Vorbild funktionieren?

Politik muss agil handeln

Selbstverständlich wird man dadurch Ansteckungen nicht vollends vermeiden können. Darum wird es auch nicht gehen. Das Beispiel Schweden scheint bisher zu zeigen, dass eine kontrollierte Ausbreitung des Virus und die damit einhergehende Immunisierung der Gesundeten funktionieren könnte. Selbstverständlich leben in Schweden Menschen größtenteils nicht auf so engem Raum wie in Deutschland. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass Menschen durchaus bereit sind, in dieser herausfordernden Situation sehr verantwortungsvoll zu handeln.

Weil die Inkubationszeit lange dauert und wir deshalb nur mit deutlicher Verzögerung sehen, wie stark der aktuelle Infektionsgrad ist, muss es politisch darum gehen, agil handeln zu können. Nur wenn wir in der Lage sind, schnell auf veränderte Ansteckungszahlen zu reagieren, um die Ausbreitung gegebenenfalls erneut zu verlangsamen, werden wir die Corona-Herausforderungen, die uns wohl noch lange einschränken werden, meistern.

Ebenso zentral aber ist, dass sämtliche Maßnahmen, die unsere Freiheit einschränken oder die soziale Marktwirtschaft beschneiden, am Ende konsequent wieder zurückgedreht werden müssen.