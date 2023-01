Corona: EU-Kontrollen bei China-Reisen müssen kommen

Die Pandemie ist vorbei – aber wachsam bleiben müssen wir. Deshalb braucht die EU vorübergehend einheitliche Kontrollen bei China-Reisen.

China darf sich nicht wundern, wenn die Coronalage in dem Riesenland international beunruhigt – und entsprechende Maßnahmen nach sich zieht.

Die restriktive und zuletzt unberechenbare Politik des Pekinger Regimes hat nicht dazu beigetragen, im Ausland großes Vertrauen zu gewinnen, dass Peking die Lage im Griff hat. Ganz im Gegenteil. Und was sich aus den explodierenden Zahlen bei den Infektionen und anhand überfüllter Kliniken daraus entwickeln wird – Stichwort: neue Virusvarianten – ist zumindest ungewiss.

Höchste Zeit für einheitliche europäische Lösungen

Insofern ist die Klage aus Fernost über Einreisebeschränkungen für Geschäftsreisende oder Touristen aus China erwartbar, aber haltlos. Und die Drohungen, mit Gegenmaßnahmen zu reagieren, sind überflüssig.

Für Europa wird es allerhöchste Zeit, einheitliche Lösungen zu finden. Flugverbindungen zu kappen, wäre natürlich Unsinn. Zeitweise Coronatests bei Einreisenden aus China haben aber nichts mit einer Überreaktion zu tun, sondern sind ein Beleg für Wachsamkeit – und zumutbar.

Es darf keinen neuen politischen Flickenteppich geben

Zuletzt war sicherlich zu Recht davon die Rede, dass wir hierzulande die Pandemie in weiten Teilen überstanden haben, allein schon wegen unserer flächendeckenden Immunisierung. Das galt aber unter der Prämisse, dass wir sofort reagieren und Lösungen finden, wenn sich die Lage zu ändern droht. Genau das ist nun nicht ganz auszuschließen.

Dass es beispielsweise inzwischen in Frankreich andere Lösungen gibt als in Deutschland, ist jedenfalls nicht hinnehmbar. Schon längst hätten sich die Gesundheitspolitiker der EU-Staaten auf ein gemeinsames Schutzkonzept einigen müssen. Solche Pläne müssten doch eigentlich in der Schublade liegen, oder? Einen neuen Flickenteppich als Indiz für fehlende politische Geschlossenheit darf es jedenfalls nicht geben.

