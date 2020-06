Corona in Dönerproduktion: Auch der Preis für Lockerungen

Kreis Wesel. Die Corona-Fälle in der Moerser Dönerproduktion sind bisher noch kein Skandal. Wir werden wohl mit solchen Nachrichten leben müssen.

17 Mitarbeiter in Moerser Dönerproduktion positiv getestet, 43 weitere vorsorglich in Quarantäne. Die Schlagzeile taugt, um dahinter den nächsten Corona-Skandal in der fleischverarbeitenden Industrie zu vermuten. Doch die Parallelen zu den Vorfällen bei Tönnies sind – zumindest bislang - überschaubar: Ja, es handelt sich ebenfalls um einen Fleischbetrieb. Und: Ja, die kühlen und feuchten Bedingungen dort erhöhen das Infektionsrisiko. Aber nicht nur, dass die Fallzahlen hier wesentlich kleiner sind: In dem Moerser Unternehmen werden keine Leiharbeiter aus Osteuropa zu mindestens fragwürdigen Bedingungen beschäftigt, die dann auch noch in Massenunterkünften aufeinander hocken müssen. Der gesamte Fall liegt offenbar anders. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir auf absehbare Zeit mit solchen Fällen und Nachrichten leben müssen – und können.

Die 17 Corona-Infektionen in Moers wurden bei routinemäßigen Untersuchungen festgestellt, die der Kreis Wesel auf Geheiß des Landes NRW bei allen Mitarbeitern von Schlachtbetrieben seit Mai durchgeführt hat. Da beim ersten Testtermin nicht alle Mitarbeiter anwesend waren – etwa wegen Urlaub oder Kurzarbeit - wurde vor Ort ein zweites Mal getestet. Dabei wurden die Infektionen festgestellt, Kollegen der betroffenen Mitarbeiter vorsorglich in Quarantäne geschickt und alle nochmal umfassend getestet. Die Ergebnisse stehen aus, es könnten noch einige Fälle hinzu kommen.

Corona-Fälle in Moers: Nachverfolgung muss funktionieren

Parallel dazu hat die Kontaktnachverfolgung begonnen, um festzustellen, ob Menschen, die den Mitarbeitern nah waren, ebenfalls infiziert sind und geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Das ist die Systematik, nach der in NRW versucht wird, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Und wenn nun die Quarantäne-Maßnahmen greifen, die Nachverfolgung funktioniert und so verhindert werden kann, dass sich weitere Menschen im Umfeld der Beschäftigten infizieren, kann die Rechnung aufgehen. Daumen drücken!

Auch wenn die Voraussetzungen, Hygienemaßnahmen und Klimatechnik nun ganz genau überprüft werden müssen: Dass sich unter den genannten kalt-feuchten Rahmenbedingungen 17 von gut 250 Mitarbeitern infizieren, ist wohl schwer auszuschließen. Ein Stückweit ist es der Preis, den wir für die Lockerungen bezahlen, dafür, dass wir uns wieder recht frei bewegen, einkaufen und im Restaurant essen dürfen, unsere Kinder in Kitas und Schulen schicken - und eben unserer Arbeit nachgehen können.

Wichtig ist, dass der Kreis Wesel mit dem, was gerade in Moers passiert, offen umgeht. Transparenz hilft, Ängste nicht weiter zu schüren und Erkenntnisse für das weitere Leben mit der Pandemie zu gewinnen. Noch wichtiger ist allerdings, dass die 17 betroffenen Mitarbeiter die Infektion jetzt erstmal gut überstehen und wieder gesund werden.