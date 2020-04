Um das Coronavirus in den Griff zu bekommen, sind wir auf mündige Bürger angewiesen - und die Exekutive sollte sie auch so behandeln.

Eine freie Gesellschaft hat auch die Freiheit, ihre Freiheitsrechte einzuschränken, wenn ein Notstand das erforderlich macht. Drei Voraussetzungen müssen aber erfüllt sein, die derzeit leider nicht erfüllt sind:

1. Es muss ein klares Ausstiegsszenario geben. Ein Ende der Einschränkungen muss nicht nur „selbstverständlich“ sein, wie die Kanzlerin gerade klargestellt hat, sondern auch absehbar.

2. Die Einschränkungen müssen für alle gleich sein. Der föderale Flickenteppich ist in dieser Situation weiterhin nicht hilfreich, weil das Virus in Jena (Maskenpflicht) nicht gefährlicher ist als in Essen (keine Maskenpflicht).

3. Die Einschränkungen müssen für den Bürger logisch nachvollziehbar sein. Behördliche Willkür zerstört die Akzeptanz aller Maßnahmen und gefährdet damit das Ziel, den Notstand zu überwinden.

Die Bürger müssen die Einschränkung verstehen

Der letzte Punkt ist vermutlich der wichtigste. Die allermeisten Bürger fügen sich ihrem Schicksal und begrenzen die Kontakte, weil sie verstehen, worum es geht. Für Unverständnis aber sorgt etwa die Aussage der Polizei in München, die meint, das Lesen von Büchern auf Parkbänken verbieten zu müssen. Ein derartiger Übereifer drangsaliert die Menschen, nicht das Virus; eine derartige Hysterie nimmt den Bürgern die letzten Freuden in einer fürwahr schlimmen Zeit. Die Gratwanderung, die den Verantwortlichen gelingen muss – hier ist sie krachend gescheitert.

Motorradfahrer können nerven - Corona-relevant sind sie nicht

Ein anderes Beispiel ist der Hinweis der Polizei in Südwestfalen, wer in diesen Zeiten Motorrad fahre, handele unsolidarisch. Ohnehin dürften sich nicht mehr als zwei Motorradfahrer irgendwo treffen. Man muss nun wirklich kein Freund von Motorradfahrern sein, die mit ihren lauten Maschinen auch in Nicht-Corona-Zeiten ihre Mitmenschen wahnsinnig nerven und von denen sich nicht wenige gerne mal nicht an Verkehrsregeln wie Überholverbote oder Geschwindigkeitsbeschränkungen halten.

Aber muss man jetzt auch diesen Leuten ein schlechtes Gewissen machen, die bei schönem Wetter einfach nur raus und die letzten Reste von Freiheit spüren wollen? Ausgerechnet Motorradfahrer mit ihren Helmen und dem natürlichen Abstand, den sie beim Fahren zueinander einhalten müssen, stellen jetzt kein besonderes Problem dar. Richtig ist allein: Sie sollten vermeiden, sich oder andere schwer zu verletzen, und das gelingt am besten durch rücksichtsvolles Fahren unter Einhaltung aller Regeln, die auch sonst gelten (siehe oben).

Auch die Exekutive kann sich korrigieren - manchmal muss sie auch

Maß und Mitte zu halten ist keine Kleinigkeit in diesen Tagen. Um hier nicht missverstanden zu werden: Die Polizei macht einen klasse Job, so wie viele andere Institutionen auch. Umso wichtiger ist es, dass der mündige Bürger klar benennt, wenn die Grenze des Zumutbaren, des Nachvollziehbaren überschritten wird. Und dann ist es auch keine Schande, wenn sich die Exekutive korrigiert und unsinnige Regeln entschärft. Im Gegenteil.