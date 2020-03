Damit war zu rechnen: Eine Woche nach dem Start der Kontaktsperre und nach zwei Wochen Schulschließungen wird der Ruf nach einer Normalisierung des Lebens immer lauter. Jede Wette: Ende der kommenden Woche dürfte sich dem Drängen von Wirtschaftsverbänden, Psychologen, Juristen, von Freiberuflern, Kurzarbeitern und entnervten Familien kaum noch jemand entziehen können. Ist die Zeit reif für ein Ende des Stillstands?

Vorsicht an der Bahnsteigkante! Noch immer ist die Wirkung der Kontaktsperre und der anderen Freiheiten einschränkenden Maßnahmen nicht an der Infektionskurve abzulesen. Wir wissen nicht, wie sich diese Krise entwickelt. Lockerungen kämen der Wirtschaft -- also unserer Lebensgrundlage -- zugute. Sie können aber auch tausende Menschenleben kosten.

Bei Übermut: Einfach mal nach Italien und Spanien blicken

Darum ist es zwar in Ordnung, jetzt über mögliche „Exit-Strategien“ nachzudenken. Zum Beispiel über Massen-Tests und die Isolierung von besonders gefährdeten Menschen. Aber es ist noch viel zu früh, damit zu im Alltag zu experimentieren. Wer das anders sieht, der sollte einen Blick nach Italien, Spanien, Frankreich werfen und dankbar sein, dass uns solche Bilder bisher erspart blieben. Angela Merkel hat Recht: Warten wir bis Ostern. Dann sind erste Lockerungen – vielleicht – in Sicht.



​