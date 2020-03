Um das Coronavirus einzudämmen, müssen in NRW nun viele Läden schließen. Aber reicht das? Der dringende Rat an alle Menschen: Bleibt zuhause!

Spät, sehr spät, hat die NRW-Landesregierung für den Mittwoch aufgrund der Coronakrise ein Öffnungsverbot für den Einzelhandel erlassen. Kein Wunder, dass diese Nachricht zunächst für große Verwirrung sorgte. Bei den Kunden wie bei den Einzelhändlern.

Wer darf denn genau noch öffnen? Die Unsicherheit ist groß: Erst hieß es, dass zum Beispiel Friseure weiter die Haare schneiden dürfen. Einige sind und doch zu, andere haben geöffnet. Die allermeisten Baumärkte hingegen werden auch am Mittwoch noch rege besucht. Klar, denn viele wollen nun daheim werkeln und renovieren. Einerseits verständlich, dennoch bedeutet der Einkauf erneut ein Ansteck-Risiko.

Nach wie vor haben viele Menschen nicht begriffen, dass sich das Virus nur mit Konsequenz einhegen lässt. Immerhin sickert dieser Gedanke jetzt in die Köpfe. Dennoch schwatzt man an manchen Orten immer noch dicht an dicht: Junge Leute genauso wie Rentner. Und wenn dann jemand hustet, werden auch noch Corona-Witzchen gemacht.

Coronavirus: Die Politik zaudert und hofft auf Einsicht

Wenn Armin Laschet und seine Minister das Coronavirus tatsächlich einhegen wollen, indem sie das öffentliche Leben auf ein Minimum beschränken – dann haben sie bislang zu zögerlich gehandelt. Von einer strikten Ausgangssperre – wie es sie in Italien oder Spanien längst gibt – will bislang niemand was wissen.

Die Politik zaudert und zögert. Nun baut sie abermals auf die Einsicht der Menschen. Der dringende Rat: Bleibt zuhause! Man darf kaum darauf hoffen, dass hier alle mitmachen. Einige wenige Wochen Konsequenz sind besser als monate- oder jahrelange Kompromisse. Auf so etwas lassen sich Viren nämlich nicht ein.

