Kommentar Das AfD-Dilemma - in Kommunen ist eine Brandmauer schwierig

Es darf niemals eine Kooperation mit der AfD auf Bundes- oder Landesebene geben. Problematisch wird es aber im Kommunen mit AfD-Verwaltungschefs.

Nach heftigen parteiinternen Protesten ist CDU-Chef Friedrich Merz zurückgerudert und hat klargestellt: Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Die Brandmauer steht weiter, zumindest offiziell. Und das ist richtig: Es darf niemals eine Kooperation mit dieser rechtsextremen Partei auf Bundes- oder Landesebene geben. Heißt: Keine gesetzgeberische Zusammenarbeit mit der AfD, keine Regierungsbeteiligung der AfD. Dasselbe gilt auch prinzipiell auf kommunaler Ebene. Es darf in den Räten keine Normalisierung dieser Partei geben.

Problematisch wird es aber dann, wenn Wählerinnen und Wähler in den Kommunen in direkter Wahl einen AfD-Verwaltungschef ins Amt gehoben haben, wie es im Osten geschehen ist. Dann stehen diejenigen, die in den Räten oder Kreistagen sitzen, vor einer schier unlösbaren Dilemma-Situation. Auf kommunaler Ebene wird die Lebenswirklichkeit der Menschen gestaltet. Hier wird über den Bau von Schulen oder Kindergärten oder Straßen entschieden.

Was tun, wenn eine AfD-geführte Verwaltung einen sinnvollen Vorschlag macht, etwa zur dringend notwendigen Erweiterung einer Schule? Lehnen Ratsmitglieder das aus Prinzip ab, hilft das der AfD, die behaupten kann, die „etablierten“ Parteien verhinderten ein für die Kommune wichtiges Projekt. Stimmen sie zu, hilft das der AfD, die behaupten kann, dass sie konstruktiv gestalte und dabei von den „etablierten Parteien“ unterstützt werde.

Das Einzige, das wirklich hilft, diese Dilemma-Situation aufzulösen, ist, mit allen demokratischen Mitteln zu verhindern, dass Rechtsextreme überhaupt in solche Positionen kommen. Dazu bedarf es einer klaren Kante und immer wieder formulierten Abgrenzung nach rechts, der steten Aufklärung über das Wesen der AfD und – in Räten und Kreistagen – der arbeitsaufwendigen Formulierung eigener Anträge zur Gestaltung der Kommunen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung