Das Asylrecht erhalten und Zuzug regulieren

In Deutschland bekommen Asylsuchende viel mehr Geld als in anderen europäischen Ländern. Kann das auf Dauer so bleiben?

Eine NRZ-Leserin hat mir geschrieben, sie könne es kaum noch ertragen, wie viele „Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge und weitere ausländische Menschen nach Deutschland kommen“. Sie erzählt von mulmigen Gefühlen spätabends in der Bahn und davon, dass sie sich manchmal in der eigenen Heimat fremd fühle. Und sie macht sich Sorgen um die finanziellen Belastungen, die ihre Kinder und Enkelkinder mal zu tragen haben.

Ich kenne diese Leserin. Als alleinerziehende Mutter hat sie ihre Kinder großgezogen. Sie hat aufopferungsvoll ihre Eltern gepflegt und engagiert sich in der Kirche. Diese Frau ist ganz bestimmt kein Nazi.

Die Politik hat sich die Probleme lange Zeit schöngeredet – und auch viele Medien haben nicht dorthin schauen wollen, wo die Reibungen entstehen. Das rächt sich jetzt. Friedrich Merz will aus den Stimmungen Stimmen für seine Union machen, auch bei den Landtagswahlen am Sonntag. Das ist legitim.

Die großzügige Unterstützung erzeugt eine Sogwirkung

Alle ahnen, dass die großzügige Unterstützung von Migranten und Asylsuchenden eine Sogwirkung erzeugt. Im Jahr 2022 haben in Ungarn 46 Menschen erstmals Asyl beantragt, in Deutschland waren es 217.774. Die Sozialleistungen für Asylbewerber in Europa klaffen deutlich auseinander, wie eine Untersuchung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zeigt. So können Asylbewerber in Deutschland mehr als 400 Euro pro Monat erhalten. In Großbritannien gibt es 210 Euro, in Schweden 180, in Griechenland 150 und in Ungarn nur 60 Euro. In Deutschland steigen die Sätze nach 18 Monaten ungefähr auf Höhe der regulären Sozialhilfe – ohne dass diese Menschen je in die Sozialsysteme eingezahlt haben. Wie denn auch?!

Es ist selbstverständlich, dass wir den Menschen, die zu uns kommen, ein Dach über dem Kopf anbieten, dass wir sie mit Nahrung versorgen und dass wir ihnen Gesundheitsleistungen anbieten und ihre Kinder in die Schulen holen. Ob man ihnen Geld überweisen muss – darüber darf man diskutieren

NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann, auch in der CDU, ist dafür zu danken, dass er darauf pocht, dass wir stolz darauf sein können, dass das Recht auf Asyl in der Verfassung steht. Das ist eine Folge des Nazi-Terrors. Die Politik dürfe nicht zulassen, dass die Stimmung kippe und das Asylrecht grundlegend infrage gestellt werde, sagt Laumann. Das heißt nicht, dass alle kommen dürfen, die kommen wollen. Das weiß auch der Sozialpolitiker Laumann, wenn er sagt: „Deswegen muss gehandelt werden, was die Menge der Zuzüge angeht.“

