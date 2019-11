Das Dilemma mit dem Verpackungsmüll

Fast 230 Kilogramm Verpackungsmüll – ein unvorstellbarer Berg von Folien, Plastik und Karton, den jeder Verbraucher in Deutschland 2017 produziert hat. Die abermals gestiegene Zahl gibt der Politik Recht, die zu Jahresbeginn 2019 ein verschärftes Verpackungsgesetz in Kraft gesetzt hat. Die vorgeschriebenen Recyclingquoten werden das Problem aber nicht lösen. Die Wurzel des Dilemmas liegt viel tiefer und reicht bis in die Produktionsbetriebe und die Konsumgewohnheiten.

Die breite gesellschaftliche Diskussion, wie sich Verpackungsmüll vermeiden lässt, ist indes ein erster Schritt zum Erfolg. Die Salatgurke ohne Folie gehört inzwischen zum Standard, Plastiktüten sind verboten und Unverpackt-Läden sprießen in den Städten wie Pilze aus dem Boden. Supermarkt- und Discounterketten suchen fieberhaft nach Lösungen, wie sie Plastik und Pappe vermeiden können. Start-ups haben längst Anlagen entwickelt, an denen Kunden im Laden flüssiges Waschpulver in Mehrwegflaschen abzapfen können. Bei der Vielzahl von Herstellern und Marken scheitern die Anlagen aber immer noch an ihrer Praktikabilität.

Kaum zu bändigen ist dagegen der Verpackungsmüll im boomenden Onlinehandel. Wer sicher gehen will, dass auch Zerbrechliches heil beim Kunden ankommt, wird es ordentlich einpacken müssen – hoffentlich in biologisch abbaubare Materialien.