Das gute Leben im Alter: Eine Frage des Geldes?

Die Eigenanteile sind in NRW für die Bewohner in den Pflegeheimen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Wer kann sich das leisten?

Manchmal ist eine Redaktionskonferenz wie ein Seismograph, der gesellschaftliche Erschütterungen aufzeigt. Da kommen politisch wache Frauen und Männer aus unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Sozialisationen, verschiedenen politischen Grundüberzeugungen und individuellen Alltagserfahrungen zusammen. Gestern förderte das offene Redaktionsgespräch dann manch Privates zutage – und es wurde klar, dass das, was zunächst als kleineres Randthema vorgestellt wurde, eigentlich doch das wichtigste Thema des Tages ist, weil es so viele Menschen so schwer belastet: die Kosten für die Pflege im Alter.

Jedes Jahr steigen die Beiträge, und diesmal ist der Anstieg besonders happig. Wer jung ist und wessen Eltern noch voll im Saft stehen, der wird die Meldung achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Mit der eigenen Lebenswirklichkeit hat das nichts zu tun. Da kann man nur gratulieren – und eine Warnung hinterherschieben: Irgendwann kommt das Problem auf jeden zu.

Es ist schwer, überhaupt einen geeigneten und bezahlbaren Heimplatz zu finden

Eine Kollegin erzählte von der Schwierigkeit, überhaupt einen Heimplatz für die Eltern zu finden. Und noch viel schwieriger sei es gewesen, die Altvorderen davon zu überzeugen, dass die eigene Wohnung nach mehren Unfällen kein sicherer Aufenthaltsort mehr ist.

Ein Kollege hat über viele Jahre ein paar Hundert Euro jeden Monat zu den Pflegekosten seiner Mutter zugeschossen. Journalisten sind keine Millionäre, und darum war er froh, dass Jens Spahn dafür gesorgt hat, dass man für Eltern nur zur Kasse gebeten wird, wenn man mehr als 100.000 Euro im Jahr verdient.

Viele alte Menschen wollen nicht, dass ihre Kinder finanziell belastet werden

Ein anderer Kollege berichtete, dass seine Eltern das Häuschen verkauft haben, um sich zwei Zimmer in einer Senioreneinrichtung leisten zu können. Die Kinder, das war stets ihr sehnlichster Wunsch, sollten nicht zahlen müssen. Das ist ein paar Jahre her, und nun fangen sie an nachzurechnen, wie lange das Polster noch für beide reicht. In vier Jahren, so das Ergebnis, müsste einer sterben, damit die Rechnung aufgeht. Wenn die Inflation weiter steigt, wird es früher eng ...

Und dabei war uns in der Runde allen klar, dass es sehr viele Menschen gibt, die mit sehr viel weniger Geld planen müssen. Man sagt, den moralischen Wert einer Gesellschaft könne man auch daran erkennen, wie sie mit ihren Alten umgeht. Niemand sollte im Land der Wummse und Doppelwummse für dieses und jenes Angst davor haben müssen, am Ende seines Lebens nicht gut versorgt zu sein.

