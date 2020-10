Die dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst am Donnerstag steht unter erheblichem Einigungsdruck. Doch es mehren sich immerhin die Signale für einen Abschluss in diesem Tarifkonflikt, der, wie nicht viele andere, die Bevölkerung trifft und einschränkt.

Auch gestern standen Busse und Bahnen im Land still, um den Forderungen nach höheren Löhnen Nachdruck zu verleihen. Wenn man nicht so genau hinsieht, sogar den zweiten Tag in Folge; doch am Montag ging es um einen Rahmentarifvertrag im öffentlichen Nahverkehr.

Andere kämpfen um die berufliche Existenz

Auch bei der Müllabfuhr und vor allem in Kitas wurde diesmal gestreikt. Das alles ist harte Kost für die Bevölkerung in Corona-Zeiten. Es gibt nicht wenige, die den Streikenden vorwerfen, sich angesichts ihrer ziemlich sicheren Arbeitsplätze mit Luxusproblemen zu beschäftigen. Andere kämpfen derzeit verzweifelt um ihre berufliche Existenz oder müssen in Kurzarbeit.

Auf der anderen Seite: Für einen Busfahrer gibt es ja keine andere Möglichkeit, um für höhere Löhne Druck zu machen. So funktionieren Tarifkonflikte eben. Doch selbst, wenn man Sympathie hegt für gewerkschaftliche Arbeit: Das Timing der aktuellen Warnstreiks darf man mindestens als schwer vermittelbar bezeichnen.

Es muss keine langfristige Lösung sein

Ein schneller Abschluss könnte einiges wiedergutmachen. Es muss ja keine langfristige Lösung sein. Es reicht eine, die diese schwierigen Zeiten überbrückt – und annehmbare Verbesserungen beschert. Sobald wieder Normalität eingekehrt ist, kann wieder mit voller Kraft um höhere Löhne gekämpft werden. Das Grummeln der vom Streik betroffenen Bürger wird zumindest etwas leiser ausfallen.