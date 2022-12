Den Tierheimen helfen!

Wenn Tiere ins Tierheim abgegeben werden müssen, weil ihre Besitzer sich das Essen nicht mehr leisten können, läuft etwas schief.

Wenn ein Haustier zum Luxus wird, läuft etwas schief in unserem Land, beklagt der Leiter des Duisburger Tierheims. Und damit hat er Recht. Natürlich gibt es genug gedankenlose Zeitgenossen, die sich – gerade zu Weihnachten – ein Tier anschaffen und dann schnell merken, dass es nicht in den eigenen Alltag passt.

Aber viele ältere Menschen, die die aktuellen Preisentwicklungen bei Lebensmitteln und vor allem Energie ob ihrer vielfach kargen Rente oft besonders heftig treffen, müssen sich offenbar fragen, ob sie sich ihren treuen Begleiter, der ihnen mutmaßlich auch ein bisschen über die vielen einsamen Stunden hilft, noch leisten können.

Über die Verteilung der Hundesteuer nachdenken

Das darf eigentlich nicht wahr sein, oder? Eine individuelle finanzielle Unterstützung bei Problemen dieser Art ist leider kaum umzusetzen.

Aber die Kommunen sollten sich tatsächlich Gedanken machen, in welche Kanäle sie die Einkünfte der Hundesteuer fließen lassen. Es würde wenig böses Bellen geben, wenn zumindest übergangsweise mehr in den Bereich der Tierheime einfließen würde. Dort landen viele dieser armen tierischen Problemfälle schließlich. Dabei können sie am wenigsten dafür.

