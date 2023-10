Der Angriff der Hamas hat Israel kalt erwischt

Das Versagen der israelischen Geheimdienste ist unerklärlich. Die Auswirkungen des Krieges werden auch wir in NRW spüren.

Israel hat schon viele Kriege und Krisen erlebt, doch was an diesem Wochenende passiert, ist in vielerlei Hinsicht beispiellos. Der Angriff der von der EU, der USA und Israel als Terrororganisation eingestuften Hamas auf israelisches Staatsgebiet hat das Land kalt erwischt. Hunderte Menschen verloren bisher ihr Leben, Tausende wurden verletzt, zahlreiche Frauen, Kinder und Männer verschleppt. Auch das ist beispiellos: Noch nie sind so viele Israelis als Geiseln genommen worden. Damit könnte die Hamas viele der mehr als 4000 derzeit inhaftierten Palästinenser freikaufen.

Die Hamas muss diesen konzertierten Angriff lange geplant haben, der Israel am Feiertag und 50 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg traf. Dass er das Land so überraschen konnte, liegt auch am unerklärlichen Versagen der israelischen Geheimdienste und des Militärs. Wie es dazu kommen konnte, wird noch zu klären sein.

Trotz innenpolitischer Konflikte: Die Bevölkerung Israels rückt zusammen

Am Sonntag hat das israelische Sicherheitskabinett den Kriegszustand ausgerufen und damit weitere militärische Schritte erlaubt. Israels Gegenangriff wird heftig ausfallen.

Sollte die Hamas darauf gezielt haben, das israelische Volk mit diesem Angriff zu spalten, ist sie gescheitert. Der Überfall passierte zwar – womöglich gewollt – zu einem Zeitpunkt, an dem das Land innenpolitisch über die umstrittene Justizreform zerstritten war. Doch in Krisenzeiten rückt es zusammen. Der innenpolitische Konflikt und seine Querelen geraten in Vergessenheit.

Auch wenn der Krieg weit weg scheint: Wir werden auch hier die Auswirkungen zu spüren bekommen. Bei der Kundgebung in Düsseldorf gab es einen Platzverweis, weil jemand die palästinensische Flagge gezeigt hat; in Berlin ist ein Polizist bei einer pro-palästinensischen Demo verletzt worden, der Polizeischutz von jüdischen Einrichtungen wird verstärkt.

Dieser Krieg wird morgen noch nicht zu Ende sein, zumal abzuwarten bleibt, wie sich die mit dem Iran verbündete libanesische Hisbollah verhalten wird. Nein, dieser Krieg hat erst begonnen.

