Der Angriff von Nizza zielt auf die europäischen Werte

Viele sind mit Corona und eigenen Sorgen beschäftigt. Vielleicht ist das der Grund, warum die Morde in Nizza keine große Empörungswelle auslösen.

Es ist merkwürdig still auf den Straßen. Keine Demonstration gegen islamistischen Terror. Kein Kerzenmeer vor französischen Einrichtungen und katholischen Kirchen an Rhein und Ruhr. Die meisten Menschen nehmen in Deutschland die brutalen Morde in einem Gotteshaus in Nizza offenbar eher teilnahmslos zur Kenntnis. Wir haben den Kopf voll und eigene Sorgen mit Corona. Ist das zu weit weg? Geht uns das nichts an? Doch. Es geht uns etwas an. Das ist ein Anschlag auf Europa, auf unsere Ideale von Freiheit, Demokratie und Toleranz.

Ist der Täter verrückt? Ja. Ganz bestimmt, denn sonst wird ein Mensch nicht zum Mörder. Ist er ein Terrorist? Ja. Bei aller Vorsicht, denn auch bei diesem schrecklichen Verbrechen gilt der Grundsatz, dass erst die Fakten zusammenzutragen sind, bevor ein endgültiges Urteil gefällt ist. Aber es spricht vieles dafür, dass er sich auf einem islamistischen Feldzug sah. Er hat sich eine christliche Kirche ausgesucht, hat ihm völlig fremde Menschen schwer verletzt und umgebracht. Allah hat er angerufen. Was für eine Verblendung! Was für eine Gotteslästerung! Gottgefällig kann kein Morden sein. Es ist erlaubt, sich über Religion lustig zu machen und Propheten zu beleidigen Ist der Täter ein „Einzeltäter“? Nein, das ist er nicht. Zu viele Verbrechen dieser Art hat es gegeben, und der Zusammenhang ist offensichtlich. Gerade erst war der Geschichtslehrer Samuel Paty enthauptet worden. Er hatte seinen Schülern die umstrittenen Mohammed-Karikaturen gezeigt. Jeder weiß inzwischen, dass sowas Diskussionen und Streit verursacht, weil das im Islam als Gotteslästerung verstanden wird. Aber es ist bei uns erlaubt, sich über Religion lustig zu machen, Propheten zu beleidigen und die Existenz von Gott anzuzweifeln. Das ist keine Frage des schlechten oder guten Geschmacks. Das ist noch nicht einmal nur eine Frage des Glaubens. Das ist Verfassungsrecht in Europa, und in Deutschland steht es so im Grundgesetz. Es ist ja klar, dass auch die meisten Muslime in Europa diese Verbrechen für abscheulich halten. Sie sind es, die an vorderster Stelle die Diskussion mit jenen führen sollen, die sich auf die gleiche Religion berufen und die Werte der Länder, in denen sie nun leben, mit Gewalt bekämpfen. Es ist die Aufgabe des Staates, seine Bürger zu schützen Es ist die Aufgabe der Politik, des Staates und seiner Behörden, Bürger zu schützen, den Terror zu bekämpfen, Terroristen zu ächten und ein friedliches Miteinander der Religionen zu organisieren. Wenn der türkische Verteidigungsminister die Erdogan-Karikatur einer französischen Zeitschrift „Terror in Form von Satire“ nennt, dann verharmlost er Mordtaten und wird zum Stichwortgeber für Mörder. Verboten ist das nicht. Aber es ist schäbig und gefährlich.