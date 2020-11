In den USA steht der neue Präsident vor der Herausforderung, ein verunsichertes Land zu versöhnen. Europa muss sich selbst finden.

Joe Biden und Kamala Harris sind das präsidiale Team, das die USA in den nächsten vier Jahren anführen wird. Für Millionen US-Amerikaner endet mit der Präsidentschaft von Donald Trump ein Alptraum, für die globale Staatengemeinschaft eine irritierende Zeit, in der Diplomatie zu einem grotesken Kräftemessen degradiert wurde.

In den USA steht der neue Präsident vor der enormen Herausforderung, ein zutiefst verunsichertes Land zu versöhnen. Er hat keinen Erdrutschsieg errungen, es war ein Foto-Finish. Nahezu die Hälfte der US-Amerikaner hat für Trump und seine Phrasen von neuer Macht und Stärke gestimmt, für diesen tumben Nationalismus, der die Entseelung des amerikanischen Traums überdecken soll.

Das war eine Wahl, die von Angst geprägt war. Der Angst vor dem Abgleiten in Chaos und Sozialismus, die Trump beschworen hat; oder der Angst vor vier weiteren Jahren mit einem Narzissten, Rassisten und Spalter im Weißen Haus. Die Supermacht USA muss ihre Ängste verlieren, und das ist eine Herkulesaufgabe. Zum Glück hat Joe Biden mit Kamala Harris eine Frau als Vize-Präsidentin an der Seite, die eben jene Zuversicht, jene freundliche Zugewandtheit verkörpert, die die Menschen in den USA jetzt brauchen.

Trump allerdings wird alles dafür tun, Biden den Start zu erschweren, selbst im Abgang versprüht er das spalterische Gift, das seine Präsidentschaft gekennzeichnet hat. Er kann nicht einmal in der Niederlage einen Hauch von Anstand und Würde bewahren.

Die transatlantischen Beziehungen stehen vor einem Neustart, nahezu jedes Glückwunsch-Telegramm aus Europa versprühte Erleichterung. Nach den vier zurückliegenden Jahren mit ihren tiefgreifenden Zerwürfnissen im transatlantischen Verhältnis müssen in Europa aber endlich alte Erkenntnisse in praktische Politik umgesetzt werden: Europa braucht mehr Einigkeit und mehr Selbstbewusstsein. Im Kern einfach nur US-amerikanische Politik zu exekutieren, ist keine Garantie für Loyalität, wenn sich der Wind in Washington wieder einmal dreht.

Joe Biden wird als Präsident insbesondere im Wettbewerb mit China ein bedingungsloses Bekenntnis zu den USA einfordern; mit entsprechenden negativen Folgen beispielsweise für die deutsche Exportwirtschaft.

Europa muss sich aber aus Abhängigkeiten lösen, insbesondere den militärischen, mit einer Stimme sprechen und zu einem ernstzunehmenden Makler zwischen den Supermächten im Westen und im Osten werden. Nur so kann Europa den Herausforderungen am Horizont begegnen. Das gemeinsame Fundament für eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu errichten, ist ein erstrebenswertes Ziel für die nächsten vier Jahre.