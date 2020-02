Ein Eigenbrötler war er. Ein seltsamer Mann mit wirren Gedanken, ohne soziale Bindung. Ein Verlierertyp, ein Psychopath. Diese Täterbeschreibung haben wir schon oft gehört. Viel zu oft. Vermutlich ist es der stete und unbefriedigende Versuch, abscheuliche Taten wie den Mehrfachmord von Hanau zu erklären. Taten, die sich aber nicht erklären lassen. Natürlich war der Mann ein Psychopath. Wer keiner ist, bringt nicht willkürlich Menschen um. Aber diese Erklärung allein reicht nicht.

Hass und Gewalt brauchen einen Nährboden

Denn Fremdenfeindlichkeit und Extremismus, Hass und Gewalt brauchen einen Nährboden, um sich ausbreiten zu können. Es ist ein entsprechendes gesellschaftliches Klima notwendig. Das heißt ausdrücklich nicht, dass die Gesellschaft in Deutschland mehrheitlich fremdenfeindlich ist. Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Es heißt aber, dass es Strömungen gibt, die Taten wie in Hanau fördern. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einem Gift, das in dieser Gesellschaft existiert.

Die Mordserie des NSU, kaltblütig geplant und ausgeführt, war bereits ein klarer Hinweis, wie gefährlich der Rechtsextremismus für diese Gesellschaft ist. Anschläge auf Synagogen wie in Halle, der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke und vor wenigen Tagen die Zerschlagung der rechtsextremen Zelle dürften auch dem letzten Verharmloser gezeigt haben, dass der Rechtsextremismus eine große Bedrohung für dieses Land ist.

Die Bedrohung kommt aus dem Inneren

Denn die Bedrohung kommt aus dem Inneren. An manchen Stellen ist sie leicht erkennbar, weil sie laut und aufdringlich in Form grölender Glatzen auftritt oder politische Funktionen bekleidet wie AfD-Politiker Björn Höcke, der laut Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden darf. Weniger offenkundig arbeiten die Strippenzieher im Hintergrund, die aktiven Gefährder, die sich im Internet in entsprechenden Foren gegenseitig aufladen und denen stille Sympathisanten folgen. Letztere, zu denen offenbar der Hanauer Täter gehörte, konsumieren den Hass, sind selbst nicht aktiv und von Sicherheitsbehörden am schwersten zu identifizieren. Zudem sind sie unberechenbar, können jederzeit aus ihrer kranken Welt ausbrechen und auf Menschenjagd gehen.

Dieses Klima der Angst und des Hasses macht etwas mit den Menschen – vor allem mit Migranten, die sich, auch in unserer Region, nicht gesichert genug fühlen und sich von der Gesellschaft im Ganzen mehr Unterstützung wünschen. Zu viele fühlen sich alleingelassen. Der Grundkonsens ist und muss bleiben, dass jeder Mensch – ungeachtet seiner Herkunft und seiner Religion – das Recht auf Unversehrtheit hat. Dazu gehört, dass man in eine Kirche, in eine Synagoge, in eine Moschee oder auch in eine Shisha-Bar gehen kann, ohne Angst um Leib und Leben zu haben.

Konsequent gegen rechte Gewalt

Diesen Konsens muss eine Gesellschaft leben. Und der Staat – Politik, Justiz, Polizei, Geheimdienste – muss sicherstellen, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Die Null-Toleranz-Strategie der Sicherheitsbehörden hat sich in den meisten Bundesländern durchgesetzt und genießt zu Recht den Rückhalt der Bevölkerung. Dies hat aber nur Bestand, wenn es keine Ausnahmen gibt. Null Toleranz heißt null Toleranz gegenüber Terror, gegenüber Organisierter Kriminalität und Clan-Kriminalität, gegenüber Links- und Rechtsextremismus. Sollte der Eindruck stimmen, dass rechte Gewalt bis heute nicht mit letzter Konsequenz verfolgt wird, muss sich das sofort ändern. Das ist die Gesellschaft den Toten von Hanau schuldig.