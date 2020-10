Donald Trump ist es nicht geworden. Gottlob! Mag sein, dass der Mann im Nahen Osten etwas bewegt hat, indem er sich klar auf die Seite Israels gestellt hat. Aber Trump ist ein Politiker des Unfriedens. Außer ihm selbst und seinen glühendsten Verehrern hält ihn vermutlich kaum jemand für preiswürdig.

Greta Thunberg bekommt den Friedensnobelpreis auch nicht. Das werden viele schade finden. Die Welt steuert kaum gebremst auf die große Klimakatastrophe zu. Es ist gut, dass die Jugend den Finger in die Wunde legt. Es geht um ihre Zukunft. Ohne Greta Thunberg würde es „Fridays for Future“ nicht geben. Aber die Bewegung braucht die Auszeichnung nicht, um in der Öffentlichkeit gehört zu werden. Aber der Friedensnobelpreis für Greta – das wäre dann doch der Ehre zu viel.

Auch die Weltgesundheitsorganisation wurde lange hoch gehandelt

Die Weltgesundheitsorganisation wurde auch hoch gehandelt. Der amerikanische Präsident hat ihr vorgeworfen, zu spät auf Corona reagiert zu haben. Es ist schwer zu durchblicken, ob an dem Vorwurf etwas dran ist. Fest steht: Trump hat viel zu spät und viel zu schlecht auf die Gefahr durch Covid-19 reagiert und braucht einen Sündenbock. Dass die Staaten der Welt die Gesundheit der Menschen zum gemeinsamen Thema machen – was könnte mehr Sinn machen als das?! Dass Trump die Mitgliedschaft für die USA gekündigt hat, ist ein Ärgernis. Ein Grund für den Friedensnobelpreis für die WHO ist das aber nicht.

Die Jury hat sich für das Welternährungsprogramm entschieden, und das ist eine gute Wahl. Dass es kaum jemand auf der Rechnung hatte, beweist, dass das wichtige Thema eine größere Aufmerksamkeit verdient hat.

Viele Deutsche sind jetzt in der Corona-Zeit sehr mit sich selbst beschäftigt

Viele in Deutschland sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Die Angst vor Corona, vor dem Jobverlust und vor etwas weniger Wohlstand nimmt die ganze Aufmerksamkeit ein. Da kann es nur gut sein, daran erinnert zu werden, dass noch immer viele Menschen auf der Erde hungern und auch verhungern. Die deutsche Bundesregierung will die Mittel für das UN-Programm im Haushalt 2021 um 42 Prozent kürzen. Für Hungernde weit weg von zu Hause mag in Berlin niemand die Bazooka herausholen.

Und so ist dieser Friedensnobelpreis ein guter Anlass, darüber nachzudenken, welche Folgen die ungleiche Verteilung von Reichtum und existenzieller Armut für den Frieden hat, für das Zusammenleben auf dieser Welt und für die Menschen in einem Land, das für viele Elende zum Sehnsuchtsort und zum Ziel einer globalen Völkerwanderung werden könnte.