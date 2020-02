Dass Dutzende Demonstranten nach einem Rechtsbruch ihre Identität nicht preisgeben und damit einfach so davonkommen, ist schwer zu ertragen.

Der Rechtsstaat lässt sich vorführen

Das neue Polizeigesetz in NRW soll ein scharfes Schwert sein gegen Verbrecher, terroristische Gefährder und andere, die auf Recht und Gesetz pfeifen. Unter dem Eindruck einer zunehmenden Zahl von Demonstranten, die Ihre Identität gegenüber der Polizei verschleiern, wurde ins Gesetz geschrieben, dass diese Leute zur Feststellung der Personalien bis zu sieben Tage lang in Gewahrsam genommen werden können. Aber hier ist das Schwert noch stumpf.

Denn eine Ingewahrsamnahme ist keine Kleinigkeit und setzt – zum Glück – das Einverständnis eines Richters voraus. Einige Demonstranten mit verklebten Fingerkuppen wurden im vergangenen Jahr schon in eine solche Kurzzeit-Haft gezwungen, den Kraftwerksbesetzern von Datteln bleibt dies erspart. Ein Freibrief für künftige Rechtsbrüche darf das aber nicht sein.

Über den Sinn und Unsinn, in dieser Zeit des Klima-Streits ausgerechnet ein neues Kohlekraftwerk ans Netz zu bringen, lässt sich streiten. Friedlicher und lauter Protest dagegen muss jederzeit möglich sein. Aber dass Dutzende Demonstranten nach einem Rechtsbruch ihre Identität nicht preisgeben und damit einfach so davonkommen, ist schwer zu ertragen. An dieser Stelle lässt sich der Rechtsstaat regelrecht vorführen.