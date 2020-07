Der Rückschritt im Fortschritt

NRW engagiert sich seit Jahren besonders bei der Versorgung Brustkrebspatientinnen. Den Weg sollte das Land weitergehen.

NRW hat sich über viele Jahre für eine bessere Versorgung von Brustkrebspatientinnen eingesetzt und damit bundesweit eine Vorreiterrolle eingenommen. Damit könnte nun Schluss sein - im Sinne der Patientinnen gilt es, das zu verhindern.

Nach langem Ringen sollen Krebszentren in Deutschland erstmals überhaupt für ihre spezialisierte Medizin auch zusätzliche Gelder der Krankenkassen erhalten. Das ist natürlich ein Durchbruch und ein Fortschritt für die betroffenen Krankenhäuser. In NRW führt das aber zu unerwünschten Nebenwirkungen: Hierzulande müssten ausgerechnet die Kliniken, die sich dem politischen Wunsch der verschiedenen Landesregierungen folgend speziell um Brustkrebspatientinnen kümmern, auf lange gezahlte Zuschläge plötzlich verzichten. Betroffene NRW-Krankenhäuser mit eigenständigen Brustzentren rechnen mit erheblichen Einbußen. Das setzt sie unter enormen Druck: Die Finanzierung von Krankenhäusern ist längst nicht nur in Corona-Zeiten auf Kante genäht.

Die Folge darf nicht sein, dass die Arbeit dieser in NRW etablierten Spitzenzentren gefährdet wird. Der Ruf der Kliniken ans Land wird sicher nicht ungehört bleiben.