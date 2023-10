Der Verkehrsraum muss neu verteilt werden!

Zyniker mögen vom „Straßenkampf“ reden – aber Fakt ist immerhin: der Kampf um den Verkehrsraum in den Städten wird härter. Und das Auto verliert.

In acht Tagen wird eine beliebte Essener Einkaufsstraße – offiziell Fahrradstraße – für einige Stunden vom Autoverkehr befreit. Ausgerechnet für eine Demo von Fußgängern, die sich gegen die Befreiung dieser Straße vom Autoverkehr aussprechen. Fehlt noch ein Autokorso jener, die tausende Unterschriften für die Verbannung der Autos auf eben jener Straße gesammelt haben.

Dieser ins Absurde wachsende Konflikt steht exemplarisch für die Probleme, die sich vor allem in dichtbesiedelten Innenstädten immer stärker abzeichnen: immer mehr Mobilität stößt auf immer weniger Raum.

Dass der Verband der Versicherer jetzt ausgerechnet Kollisionen zwischen Fußgängern und Radfahrern in den Blick nimmt, ist einerseits folgerichtig angesichts der stark steigenden Fallzahlen. Andererseits drohen jetzt hier ausgerechnet jene Verkehrsteilnehmer in den Fokus weiterer Regulierungs- und Verbotspolitik zu geraten, denen eigentlich angesichts des Klimawandels und der drohenden Überhitzung der Innenstädte dringend mehr Platz eingeräumt werden müsste. Mobilität gehört neu gedacht.

Die Städte sind kein Spielplatz für des Deutschen liebstes Kind

Viele Städte haben das erkannt, setzen darauf, mehr Tempo 30-Zonen einrichten zu können und wollen Anwohnerparken, das bisher die Nutzung öffentlicher Flächen zu einem lächerlichen Betrag ermöglicht, deutlich verteuern. Letztendlich, so weh das im Einzelfall tun mag, sind Städte zu wertvoll, um als Spielplatz für des Deutschen (angeblich) liebsten Kind – dem eigenen Automobil – herzuhalten. Zumindest in Citylagen müssen wir uns weitgehend davon verabschieden, so groß der Trennungsschmerz auch sein mag.

Für lebenswerte, unfallarme und klimaneutrale Städte führen weder Wege noch Straßen daran vorbei, dass der öffentliche Verkehrsraum viel zu wertvoll ist, um ihn mit immer größeren Blechkisten, fahrend oder stehend, zu blockieren. Das Umlenken wird schwer fallen, das Ergebnis aber lohnt sich für alle Bewohner und Besucher. Denn am Anfang und Ende eines jeden (Lebens-)Weges sind wir Fußgänger.

