Deutsche Bahn: Jetzt nicht die Ticketpreise erhöhen!

Die Halbjahresbilanz der Deutschen Bahn legt die vielen Probleme offen. Warum eine Preiserhöhung jetzt nicht der richtige Weg ist.

Am Tag der Halbjahresbilanz der Deutschen Bahn kommt mein Zug am Morgen Richtung Essen mit nur drei Waggons.

An diesem Tag fährt mein Zug wegen Personalmangels nur stündlich statt halbstündlich.

An diesem Tag beeinträchtigen Reparaturen an der Strecke oder an Signalen den Zugverkehr der S 9, des RE 6, RE 7, der S 11, des RE 9…

Es ist schön, wenn sich die Deutsche Bahn wieder in der „Gewinnzone“ wähnt, doch das Ergebnis täuscht nicht über die vielen Probleme hinweg: überfüllte Züge, Verspätungen, Zugausfälle, eine dringend sanierungsbedürftige Infrastruktur und ein nur schleppend vorangehender Streckenausbau.

Und wer weiß, was noch kommt – ob zum Beispiel demnächst wieder mehr Kohletransporter die Schienen belegen, auf denen dann womöglich weniger Platz für den Personenverkehr sein wird.

Dazu denkt die Bahn über eine Preiserhöhung nach. Das ist absurd, denn mit dem 9-Euro-Ticket hat man Millionen Menschen in die Züge gelockt, nun will man sie wieder abschrecken. Und das in Zeiten, in denen Menschen angesichts der Inflation und der stark steigenden Energiekosten selbst sparen müssen. Die Verkehrswende für ein besseres Klima gelingt so nicht.

