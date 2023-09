Die ahnungslose Schulministerin

Es fehlen Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter. Die Probleme sind riesig. Und der Ministerin fällt nicht viel ein.

Die Schulministerin weiß nicht, was an den Grundschulen in NRW wirklich los ist. Vielleicht malen ja ihre Staatssekretäre ein Bild von einer schönen, heilen, alten Schulwelt, um ihre Chefin nicht allzu sehr zu ängstigen. Vielleicht schildern auch die regionalen Schulbehörden ihr nicht das tatsächliche Ausmaß der Belastung, weil sie „nach ganz oben“ das für sie schmeichelhafte Signal senden wollen, an der Basis alles im Griff zu haben ...

Wissen Sie eigentlich, liebe Leserin und lieber Leser, dass sich Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter nicht öffentlich über Missstände äußern dürfen? Das ist ihnen beamtenrechtlich untersagt, und wenn sie dagegen verstoßen, drohen ihnen Disziplinarstrafen. So kommt es, dass man als Journalist hinter vorgehaltener Hand einiges erfährt, was offiziell nie gesagt wird. Dieser Maulkorberlass erschwert eine schonungslose Analyse der Missstände.

Das Klima an vielen Grundschulen ist rau

Diejenigen, die jetzt an den Schulen in NRW unterrichten, trifft keine Schuld daran, dass ein eklatanter Lehrermangel herrscht. Es ist Aufgabe des Dienstherrn, der Verwaltungen und der Regierungen, dafür zu sorgen, dass der Laden läuft. Über all die Jahre wurde der Beruf so unattraktiv gemacht, dass sich heute zu wenige Abiturienten für ein Lehramtsstudium entscheiden. Zu den Ursachen gehört auch, dass man die Probleme durch Migration und mangelhafte Erziehung in vielen Elternhäusern viel zu lange kleingeredet hat. Das Klima an vielen Grundschulen ist rau!

Jetzt fällt der Ministerin nichts Besseres ein, als ihre Schulleiterinnen und Schulleiter stärker zu belasten. Erst schickt sie ihnen Helfer und Assistenten an die Schulen, damit sie endlich von ihrem Überstundenberg und der ständigen Überlastung runterkommen – und dann packt sie ihnen gleich wieder ein paar Stunden drauf. So wird sie es nicht schaffen, die vielen offenen Schulleiterstellen neu zu besetzen.

Nicht wenige Schulleiter arbeiten 50, 60 Stunden in der Woche. Und vom Ministerium und den Schulverwaltungen bekommen sie gerade wieder viele zusätzliche Forderungen nach Konzepten aufgedrückt, sitzen viele Stunden in Workshops für Projekte, die man auch aufschieben könnte. Es ist verrückt! Wann lässt man die Grundschulen endlich das machen, was sie machen sollen: den Kindern das Schreiben, Lesen und Rechnen beibringen.

