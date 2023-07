Die Apotheker*innen: Selbstständig, aber abhängig

Das Apothekensterben, vor allem auf dem Land, gewinnt an Dramatik. Die Apothekerkammern probieren einen therapeutischen Ansatz. Gut so!

Eines muss man Apothekerinnen und Apothekern lassen: Sie nehmen Symptome ernst. Noch tut das Apothekensterben in der Region kaum weh. In Großstädten ist das Netz so dicht, dass der Verlust der ein oder anderen Apotheke kaum ins Gewicht fällt. Doch auf dem Land wird das Apothekennetz auffallend dünn: Selbst in Kleinstädten wie Emmerich mit 30.000 Einwohnern sind statt einst neun nur noch fünf Apotheken zu finden. In manchen Kommunen bangt man um die letzte, verbliebene Apotheke. Es gilt die Regel: Wo die Arztpraxen sterben, kränkeln auch Apotheken.

Die Apothekerkammer hat früh Diagnostik betrieben. Ihre Studie zeigt ein überraschendes Ergebnis: Apotheker leiden an ihrer Selbstständigkeit, die eine Schein-Selbstständigkeit ist: Apotheker*innen stecken oft in Zwickmühlen zwischen dem, was Ärzte verordnen, die Pharmabranche liefern kann und Kassen erstatten. Fehlerhafte Rezepte reklamieren, alternative Präparate besorgen, Impfräume einbauen, Qualifizierungen für das (hoffentlich) digitaler werdende Gesundheitswesen machen – das fordert Kapital und Personal.

Apothekegründung als Lebens(vor)entscheidung? Nein, danke!

Daher ist die eigene Apotheke – Ablöse, Kredite, Pacht zahlen und eine Lebens(vor)entscheidung zu treffen-- für viele junge Menschen unattraktiv. Also wählen viele Apotheker*innen den Weg in Klinikapotheken oder in die Industrie – die bietet auch Teilzeitoptionen.

Der Landesgesundheitsminister indes hat den Glauben an den Reiz der Selbstständigkeit noch nicht verloren. Laumann argumentiert: „Wenn in einer Apotheke schon zwingend ein studierter Apotheker anwesend sein muss, dann muss der entscheiden können und nicht wegen jeder Kleinigkeit Rücksprache mit Kassen und Ärzten halten.“ Klingt nach etwas mehr Selbstständigkeit und etwas weniger Abhängigkeit. Es wäre zumindest ein Schritt zur Apotheken-Therapie.

