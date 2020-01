Am Freitag um Mitternacht sind die Briten raus aus der EU. Besonders in NRW sind viele traurig. Es gibt hier historisch enge Verbindungen.

Die Briten gehören zu Europa

Wir in NRW haben eine ganz besondere Beziehung zu den Briten. Schließlich gäbe es Nordrhein-Westfalen in dieser Form gar nicht, wenn sie 1945 nicht die Idee gehabt hätten, das Rheinland mit Westfalen zu einem großen Bundesland zusammenzufassen.

Unsere Eltern und Großeltern haben hautnah erlebt, wie die Befreier und Besatzer nach dem Krieg die Demokratie auf den Weg gebracht haben. Es waren deutsche Politikerinnen und Politiker, die den Text des Grundgesetzes aufgeschrieben haben. Aber die Briten gaben in ihrer Zone die Richtung vor.

Die Briten waren auch für Journalisten ein großes Vorbild

So wurden sie uns zum Vorbild – übrigens auch einer Generation von Journalisten, die nach der Gleichschaltung der freien Presse durch die Nazis nach Orientierung suchten. Ihr Wissen und ihre Überzeugung gaben sie in Journalistenschulen an neue Generationen weiter. Die strikte Trennung von Nachricht und Kommentar ist zum Beispiel so eine Regel, die bis heute im seriösen deutschen Journalismus gilt.

Englisch ist die erste Fremdsprache, die fast alle hierzulande lernen. Es gibt Klassenfahrten nach London und Schüleraustauschprogramme, die den Grundstein für lang anhaltende Freundschaften gelegt haben. Wir haben die Königin ins Herz geschlossen und haben um die unglückliche Diana geweint. Wir lieben die Briten dafür, dass sie in entscheidenden Augenblicken die Elfmeter gegen uns verschossen haben, und ihre Pop-Idole sind auch die unseren. Es gibt so viele Gründe, warum wir jetzt traurig sind. Heute verlassen gute Freunde unsere EU.

Die Länder sind enger verwoben als zu jeder anderen Zeit

Es ist das falsche Signal, es ist die falsche Zeit. Die Länder der Welt sind enger verwoben als zu jeder anderen Zeit. Das hat mit Globalisierung und Digitalisierung zu tun. Kein Land kann alleine das Klima retten, keine Nation alleine die Flüchtlingsströme lenken, kein Staat alleine den Frieden in die Krisengebiete dieser Welt bringen.

Irgendwann werden das auch jene Briten merken, die sich zusammen mit Boris Johnson und Nigel Farage in ihr vergangenes koloniales Weltreich zurückträumen wollen. Und wenn sie dann gemerkt haben, dass sie sich auf dem Holzweg befinden, werden sie sich mit der anderen Hälfte ihres Volkes zusammentun und um die erneute Aufnahme in die Europäische Union bitten. Und wir werden sie in die Arme schließen und uns freuen.