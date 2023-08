Die Demokratie wehrt sich

In Washington wurde Anklage gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump erhoben. Es ist schon die dritte. Diesmal geht es um einen Putschversuch.

Wir leben in wirren Zeiten: Kaum hatte Sonderermittler Jack Smith den Ex-Präsidenten Donald Trump angeklagt, dass er die Grundlagen der US-Demokratie untergraben habe – da legten die Beliebtheitswerte von Trump noch einmal zu. Seine republikanische Partei hat er weiter fest in der Hand, Ron de Santis ist abgeschlagen. Und bislang konnte Trump jeden juristischen Angriff dazu nutzen, um seinen Anhängern zu zeigen: Seht her, das „Establishment“ versucht mich mal wieder unterzukriegen. Jeden Anwurf nutzte er als Orden.

Alle Populisten dieser Welt stilisieren sich zu gern als Opfer, sehen allein sich als die wahren Kämpfer fürs Volk. Was auch immer sie darunter verstehen. Es ist verrückt.

Dennoch ist die aktuelle Anklage gegen Trump ein Novum: Denn nun wehrt sich die amerikanische Demokratie. Der Sonderermittler ist nicht für die Demokraten oder sonstige Trump-Gegner aktiv, sondern für den Rechtsstaat der Vereinigten Staaten. Das ist gut und höchste Zeit.

Im November 2024 können die Amerikaner ihn endlich in die Wüste schicken

Nun muss die US-Justiz dem Ex-Präsidenten nachweisen, dass er Verbrechen gegen die Demokratie begangen hat, letztlich hat er am 6. Januar 2021 einen Putsch versucht. Sollte eine der ältesten Demokratien der Welt so etwas durchgehen lassen, kann sie einpacken.

Natürlich ist das Verfahren gegen Trump nicht leicht zu führen. Darum verzichtet die Anklageschrift darauf, Trump seine Lügen vorzuwerfen. Denn so etwas ist juristisch schwer zu fassen.

Doch so schwierig die Beweisführung auch sein mag: Die US-Justiz muss diesen Kampf führen, damit alle Menschen sehen können, mit welchen Mitteln und Tricks dieser Mann die Demokratie des Landes kaputt haut. Hoffentlich schreckt das dann auch eine Menge Republikaner ab. Am Ende müssen die US-Bürgerinnen und Bürger entscheiden: Bei der Wahl im November 2024 könnten sie ihn endlich in die Wüste schicken.

