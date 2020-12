Die Freiheit des Bürgers endet nicht am Gartenzaun

Beim Spaziergang durchs Viertel freue ich mich über die grünen Vorgärten. Die Stadt ist dicht bebaut, es gibt viel Verkehr. Da meint man, dass jeder Baum und jeder Halm das Durchatmen ein wenig leichter macht. Darum bin ich traurig, wenn wieder ein Vorgarten plattgemacht wird, damit zwei Autos darauf parken können. Manchmal wird das Gras auch einfach unter Schotter begraben, damit man das Rasenmähen spart.

Noch vor einem halben Jahr hätte ich den Vorstoß, solche Bodenversiegelung per Gesetz zu verbieten , möglicherweise bejubelt. Eigentum verpflichtet. Und jeder soll seinen Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung leisten.

Heute bin ich zurückhaltender. Das hat auch mit der Diskussion darüber zu tun, wie stark der Staat die Freiheit des einzelnen Bürgers einschränken darf, um die Gesamtheit vor Corona zu schützen.

Beim Kampf gegen Corona braucht es strenge Regeln. Aber beim Thema Vorgarten ..?

Beim Kampf gegen die Pandemie haben die Politiker mich auf ihrer Seite. Es braucht jetzt strenge Regeln, an die sich alle halten. Aber sie müssen auch rasch wieder gelockert werden, wenn die Infektionszahlen runtergehen. Es geht den Staat nichts an, mit wem ich mich in meiner Wohnung treffe. Aber die Gesellschaft soll sich darauf verlassen dürfen, dass es höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten sind. Und das auch nur sehr selten.

Beim privaten Vorgarten soll sich der Staat raushalten. Wir retten das Weltklima nicht dadurch, dass wir in Nordrhein-Westfalen ein paar Rasenstückchen erhalten. Das ist Symbolpolitik. Und ein unangemessener Eingriff in die Eigentumsrechte der Bürger.