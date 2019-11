Parteitag der Grünen Die Geschlossenheit der Grünen kommt gut an

Andere Parteien streiten - die Grünen zeigen Geschlossenheit. Und es kommt oft das Wort Kompromiss vor. Vorbereitungen für eine Koalition im Bund?

Die meisten politischen Beobachter in Berlin hätten es sicher gern gesehen, wenn es zwischen den Wahlergebnissen von Annalena Baerbock und Robert Habeck eine größere Differenz gegeben hätte. Dann hätten sie einen von beiden zum Kanzlerkandidaten herbeikommentiert und sicher nach einem Streit in der Partei gesucht. Doch diesen Gefallen taten ihnen die Grünen-Mitglieder in Bielefeld nicht. Und das war sehr klug.

Im Gegensatz zu SPD und CDU, die ihre potenziellen Wähler seit Monaten mit einem kaum zu vermittelnden Richtungsstreit nerven, zeigten die Grünen auf dem Parteitag Geschlossenheit. Das ist neu für die Partei, deren unterschiedliche Lager sich früher so gern bekriegten. Baerbock und Habeck haben kapiert, dass so etwas bei den Bürgern nicht gut ankommt. Das Wort Kompromiss fällt auffällig oft Die Christdemokraten, die zwischen AKK und Merz taumeln oder doch noch froh sind, dass Kanzlerin Merkel regiert, können sich eine Scheibe davon abschneiden. Genauso wie die Sozialdemokraten, deren mögliche Führungsduos sich schon wieder beharken. Neu ist bei den Grünen, dass sie das Wort Kompromisse so oft in den Mund nehmen: Ein Zeichen dafür, dass sie mitregieren wollen und sich auf eine Koalition im Bund einstellen. Man müsse auch andere Meinungen hören, betonten die beiden Parteichefs noch gestern. Das sollte eigentlich jedes Kind wissen, aber in der Politik ist das eben nicht allen bekannt. Wirtschaftsprogramm vorgelegt Weil man nicht nur vom Thema Klimaschutz leben kann, stellten die Grünen nun ihr Wirtschaftsprogramm vor: Die Finanzmärkte wollen sie einhegen, den Digitalkonzernen auf die Finger klopfen und bei der Industrie Ökonomie und Ökologie verheiraten. Solch gute Ideen gibt es auch bei den anderen. Aber nur bei den Grünen geht das derzeit ohne Zoff über die Bühne.