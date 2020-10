Die Idee der Gemeinwohl-Ökonomie gewinnt an Bedeutung

Zwischen hektischem Blick aufs Börsentableau und Nachrichtenticker zu Handelskriegen und Flüchtlingskrisen wirkt es beinahe weltfremd. Gemeinwohl-Ökonomie. Ein alternatives Wirtschaftssystem, das verändertes Denken und Handeln in einer Gesellschaft voraussetzt.

Die Idee basiert auf Ethik und Vernunft. Einem Wirtschaften, das das Wohl des Menschen und den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt in den Mittelpunkt rückt. Bislang verbreitet sie sich im Schneckentempo. Die Zehnjahresbilanz: Gerade einmal gut 2000 Firmen und Institutionen haben sich überprüft, sich an Kriterien wie Berücksichtigung von Menschenwürde bei der Beschaffung von Rohstoffen und zugelieferten Produkten, an dem gesellschaftlichen Wert ihrer Produkte gemessen. Ziemlich wenig bei den vielen Millionen Unternehmen auf dieser Welt. Aber auch über 2000 Mal der Nachweis, dass Gemeinwohlorientierung und Wettbewerbsfähigkeit auch bei internationaler Ausrichtung keine Gegensätze sind.