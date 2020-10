Ob es die Wiedervereinigung auch mit den Präsidenten Putin und Trump gegeben hätte? Die Frage ist müßig, denn die Zeiten sind heute ganz andere. Nach dem Ende des kalten Krieges ist bekanntlich nicht der Frieden in die Welt eingezogen, Konflikte und Kriege sind nur unübersichtlicher und noch komplexer geworden.

Zudem ist der damals gefeierte Zusammenhalt in Europa und vor allem im Atlantischen Bündnis perdu. Und nach dem Jubel um die Einheit ging leider unter, dass das Aus von Tausenden DDR-Betrieben jede Menge Frust bei den entlassenen Beschäftigten und Abwanderung nach Westen produzierte. Das spürt man noch heute.

Dennoch: Unterm Strich war und ist die Einheit ein Sieg der Freiheit und der Menschen, wie NRZ-Chefredakteur Jens Feddersen 1990 schrieb. Interessant zu lesen, wie er damals die Lage einschätzte. Darum drucken wir einen Auszug am heutigen 3. Oktober ab.

Erfreulich ist, dass die jüngere Generation kaum Unterschiede zwischen Ost und West mehr fühlt, wie unser gestriges Interview zwischen zwei Journalisten aus Kamp-Lintfort und Eisenach zeigte. Das lässt hoffen. Denn die Jungen müssen die Einheit vollenden.

Der Kommentar von Jens Feddersen vom 3. Oktober 1990

Am 3. Oktober 1990 erschien ein Leitartikel von Jens Feddersen in der NRZ. Von 1961 bis 1993 war Feddersen der Chefredakteur der Neuen Ruhr/Rhein Zeitung“. Seine ersten Jahre als Journalist hatte er zunächst in Ostberlin, dann im Westteil der Stadt gerabeitet. Die deutsche Einheit war ihm zeitlebens eine Herzensangelegenheit. Jens Feddersen starb am 28. Mai 1996 in Essen.

Sein Leitartikel am 3. Oktober 1990 war überschrieben mit „Der Tag der Einheit: Die Freiheit, die Werte, das Neue“. Hier die wesentlichen Auszüge:

„Damals wie heute waren es die Menschen (und dann erst ihre Politiker), die Freiheit und Einheit und

31.8.1989: Kurz vor dem Fall der Mauer interviewte Jens Feddersen den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Walter Momper (SPD). Das Ölgemälde zeigt den legendären Berliner Bürgermeister Ernst Reuter („Ihr Völker der Welt … schaut auf diese Stadt ...“)

schließlich das „Deutschland, einig Vaterland“ gerufen haben. Der Aufstand vom 17. Juni ’53, die Abwehr der vielen sowjetischen Würgegriffe gegen das freie Berlin - immer waren es die Bürger, die Menschen, die die geistigen Fesseln zu sprengen gewillt waren.

Die Opfer sind Legion. Drei Buchstaben („DDR“), die es ab heute als Begriff nicht mehr gibt, stehen dafür. Vier Millionen Flüchtlinge vor und nach der Mauer, hunderttausende Verurteilte und Eingekerkerte, 16 Millionen in ihrer geistigen Würde Gedemütigte und auch Entmündigte. Eine menschenverachtende,sich selbst ernannte und von den Bajonetten der einstmals so mächtigen und stolzen Roten Armee ausgehaltene Führung hat in den 40 Jahren eine geistige Umweltverschmutzung der Menschen bewirkt, deren Ausmaß erst jetzterschreckend erkennbar wird...

Auch heute noch darf von einem Wunder gesprochen werden, ohne dass das Pathos dieses Wortes peinlich wirkt. Es kam so vieles zusammen, was zum Tag der Tage, zum Tag der Einheit geführt hat. Der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums, der Glücksfall Gorbatschow, der weltweite Ruf nach Freiheit, das Vertrauen in die demokratische Festigkeit der (West)-Deutschen. Doch jeder Stein dieses bunt gescheckten Mosaiks hat als Kern den Wertebegriff angelsächsischer Ausprägung: Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenwürde.

Die Deutschen haben in dem kurzen Jahr zur Einheit in einem atemberaubenden Tempo auch ihre volle

NRZ-Chefredakteur Jens Feddersen im Gespräch mit dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt im Mai 1984. Foto: Print-Digitalisierung J.Grunwald / NRZ

Souveränität erhalten. War es Glück, war es Zufall, war es Verdienst? Es war wohl von allem etwas, und das eine bedingt das andere, so ist es im gesamten Prozess der Einheit. Wägt man aber ab und lässt die Gewichte tarieren, dann gibt es eine Gleichwertigkeit und Gleichgewichtigkeit: Die Politik der Aussöhnung und Berechenbarkeit nach Osten (Brandt/Scheel/Genscher), die Suche nach Vertrauen und Glaubwürdigkeit in eine demokratisch geprägte und gefestigte Bundesrepublik, die zementierte Einbettung in Europa, die Einbindung in die Atlantische Allianz und dann das beherzte und instinktsichere Zugreifen Helmut Kohls, in dessen Regierung Hans-Dietrich Genscher die äußeren Absicherungen und damit den s o schnellen Schritt nicht nur in die Einheit, sondern auch zur tatsächlichen Souveränität bewirkt hat.

Aber, trotz der Namen, es waren und es sind die Menschen, die den Rahmen der Einheit gezimmert haben und die menschliche Einheit nun vollziehenmüssen…

Die Menschen haben sich nicht für Behutsamkeit entschieden, sondern für den Beitritt zum intakten deutschen Haus und damit zum baldmöglichsten Anschluss an die Wohlstandsordnung dieses Hauses. Dennoch: Wenn es jetzt auch keinen neuen Staat gibt - warum auch? - die Freude über die Einheit darf die Last des noch zu Bewältigenden nicht vergessen lassen. Nicht von den Kosten ist die Rede. Wer die Einheit auf Mark und Milliarden reduziert, begreift nicht die geschichtliche Dimension des Wandels in Europa.

Der innere Frieden der Deutschen braucht Zeit, Toleranz und Achtsamkeit im Umgang miteinander. Manches wird sich nur schwer und langsam zusammenfügen...

Der Tag der Einheit ist ein Tag der Freude. „Berlin, jetzt freue Dich“, sagte Walter Momper, als das Brandenburger Tor wieder offen war. Heute darf gelten, dass die Deutschen nicht nur Grund zur Freude, sondern auch zur Dankbarkeit haben. Es ist die Freiheit, die gesiegt hat.“