Die Kinderrechte gehören ins Grundgesetz

Die UN-Kinderrechtskonvention feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Viel wurde erreicht – aber es bleibt noch viel zu tun.

Was wünscht man seinen eigenen Kindern? Dass sie sicher leben können, genug zu essen und zu trinken haben, im Notfall jederzeit zu einem Arzt gehen können, eine gute Ausbildung erhalten und heranwachsen, ohne diskriminiert zu werden. Eine Selbstverständlichkeit, finden wir hier in Deutschland. Aber das ist es leider ganz und gar nicht. In unserem reichen Land sind über zwei Millionen Kinder von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Fast jedes fünfte Kind! Noch schlimmer ist: Im Jahr 2018 sahen die Jugendämter bei über 50.400 Minderjährigen das Kindeswohl gefährdet, weil man ihnen Gewalt antat oder sie vernachlässigt wurden.

Können wir das Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention feiern, ohne an die 59 Millionen Kinder weltweit zu denken, die nicht zur Schule gehen dürfen? Ohne die ärmsten Mädchen zu bedauern, die immer noch viel zu früh verheiratet werden? Ohne mit den Millionen Flüchtlingskindern zu leiden, die ihre Heimat, ihre Freunde, oft sogar ihre Familie verloren haben? Ein Recht auf Schutz, ein Recht auf Spiel, ein Recht auf Bildung Seit 1989 ist wortreich dokumentiert, dass die Jüngsten der Gesellschaft elementare Rechte haben – ein Recht auf Schutz, ein Recht auf Spiel und Freizeit, ein Recht auf Mitsprache. Die UN-Konvention hat ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Kinderrechte unverhandelbare Menschenrechte sind. In den vergangenen 30 Jahren ist viel erreicht worden: Die Kindersterblichkeit sank um 60 Prozent, Impfungen retten Leben, mehr Kinder haben Zugang zu Bildung. Doch viel zu viel liegt noch im Argen, nicht nur in den Entwicklungsländern, sondern auch bei uns. Es ist ein längst überfälliger Akt, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Die Kluft zwischen gut geförderten und benachteiligten Kindern darf auf keinen Fall weiter wachsen, und eine gute Bildung für alle ist der Schlüssel dafür. Die Politik muss erkennen, dass Milliarden-Überschüsse am besten ins Bildungssystem investiert werden – für mehr Lehrer, mehr Sozialarbeiter und eine lernfreundliche, positive Umgebung. Unsere Kinder müssen es uns wert sein.