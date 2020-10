Auf der Internetseite des Welthungerprogramms (WFP) findet man eine besondere Weltkarte. Rote Flächen zeigen Länder, in denen Menschen Hunger leiden. Blau blinkende Kreise markieren Staaten, in denen aktuell große Not herrscht – und es sind große rote Flächen und viele blaue Kreise auf diesem Globus zu sehen. Somalia, Irak, Mali, Syrien, Nigeria, Jemen… Die Liste ist unvollständig.

Die „Welthungerkarte“ erinnert tagesaktuell daran, wo auf dieser Welt Menschen immer noch nicht genügend Nahrung bekommen. Knapp eine Milliarde Menschen wissen nicht, ob sie Morgen genügend zu essen haben werden. Rein technisch hat die interaktive Karte den Zweck, Hilfsprogramme zielgenauer und rascher zu starten. Und sie ist zugleich ein Weckruf für die ganze Welt.

Zeichen der Hoffnung

Viele Kandidaten wurden für den Friedensnobelpreis 2020 gehandelt. Greta Thunberg, Alexej Nawalny, Angela Merkel, Edward Snowden oder die Weltgesundheitsorganisation waren für die wohl prestigeträchtigste Auszeichnung der Welt vorgeschlagen worden. Viele der mehr als 200 Kandidaten wären würdige Preisträger gewesen. Dass das Welthungerprogramm der Vereinten Nationen überraschend gekürt wurde, ist dennoch eine gute Entscheidung. Denn sie lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Problem, das die Weltgemeinschaft beschämen sollte und wohl noch lange ungelöst bleiben wird.

Überall dort, wo die weißen Lebensmittelsäcke mit dem blauen WFP-Emblem ausgeladen werden, wecken sie nicht nur die Hoffnung, heute einmal satt zu werden. Sie sind auch ein Zeichen dafür, dass die Welt die Notleidenden nicht vergessen hat.