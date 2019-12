Der WDR-Kinderchor hat ein fröhliches Lied gesungen, das Großmütter unter den Generalverdacht des Klimakillens stellt. Das Land ist erschüttert!

Die Oma, voll verhetzt

Großmütter (und -väter) stehen unter besonderem Schutz der zehn Gebote, wonach man Vater und Mutter ehren soll, folglich also Großmütter und -väter noch mehr. Was also ist in die Enkelgeneration gefahren, dass sie sich in Form einer Tarnorganisation, einem in Dortmund ausgeguckten Kinderchor unter Missbrauch meiner vom Munde abgesparten Gebührengelder diabolisch grinsend und lautstark singend zusammengerottet haben zur Oma-Verhetzung? Bei der sie die ehrwürdigen Großeltern eines klimakillenden Verhaltens bezichtigen, während sie für den Strom ihrer Smartphones ganze Batterien schmutziger Braunkohlekraftwerke verbrauchen!

Humorferne des Ministerpräsidenten, eilfertige Entschuldigung des Intendanten

Es ist erschütternd, fast so erschütternd wie die Humorferne eines Rheinländers(!) und twitternden Ministerpräsidenten. Oder die eilfertige Entschuldigung für den Gesangsbeitrag durch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkintendanten, der doch sonst immer die Staatsferne seiner Anstalt betont wissen will. Tom Buhrows Beitrag zur Rückgratverkrümmung der WDR-Beschäftigten ist nicht zu überschätzen. Ab jetzt gilt die Devise: Was darf Satire beim WDR? Keinen stören!

Am allererschütterndsten jedoch ist die großmutterdiskriminierende Tradition des Liedes. Um 1930 haben vermutlich heutige Großmütter und -väter mitgesungen, vielleicht sogar die Uromas und Uropas als der Text noch lautete: „Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen“. Was zweifelsohne eine durchaus dramatisch zu nennende Unehrenhaftigkeit im Umgang mit der älteren Generation nahelegt.

Instrumentalisierung? Aber sicher! Das ist der Job eines Chorleiters

Blicken wir der schrecklichen Wahrheit ins Gesicht: Der Vorwurf lautet auf „Instrumentalisierung“ von Kindern zur Verhetzung der älteren Generation. Nun ist es übrigens nicht nur bei Kinderchören so, dass der Chorleiter die Sängerinnen und Sänger instrumentalisiert, ihnen vorgibt, was und in welcher Tonart sie zu singen haben.

Erschütternd ist weniger das Lied, das kann man witzig finden oder einfach weghören. Zutieftst erschütternd ist die Humorfreiheit in der ganzen Diskussion. Lachen jedenfalls hat noch nie das Klima gekillt. Wenn das so weiter geht, bleibt einem wirklich nichts anderes mehr, als der Oma ihr klein Häuschen zu versaufen. Nüchtern sind diese witzlosen Pseudo-Aufregungen nicht zu ertragen.

