Die Pandemie ist vorbei - die Wachsamkeit muss bleiben

Die Pandemie ist gefühlt vorbei. Wir lernen, mit dem Virus zu leben. Aber wir sollten wachsam bleiben, um schnell reagieren zu können.

Der Virologe Christian Drosten hat in seiner Funktion als „Instanz“ der jüngeren Corona-Vergangenheit ja nur ausgesprochen, was sich längst in den Köpfen der meisten Menschen festgesetzt hat. Die Pandemie ist vorbei. Natürlich werden wir auf Dauer mit dem Virus leben müssen. Doch seinen ganz großen Schrecken hat es zumindest hierzulande verloren.

Die meisten Menschen sind vernünftigerweise mehrfach geimpft. Viele haben eine Infektion schon hinter sich. Schwere Verläufe sind eine Seltenheit geworden. Für die Intensivstationen ist Corona kaum noch ein Thema. Kurzum: Der Drops ist für viele gelutscht.

Es kommt auf das Verantwortungsbewusstsein von jedem Einzelnen an

Statt staatlicher Vorgaben ist längst das individuelle Verantwortungsbewusstsein maßgeblich geworden. Vernunft löst Panik ab: Wer zu Hause einen angeschlagenen Angehörigen versorgen muss oder einen im Heim besucht, wird sich weit vorsichtiger verhalten als andere. Wer sich krank fühlt, geht nicht zur Arbeit oder zu Veranstaltungen und testet sich selbstredend. Wer sich sicher fühlen möchte, zieht sich im ICE selbst dann eine Maske auf, wenn die allgemeine Pflicht zum Tragen mal bundesweit aufgehoben würde. Solche einfachen Regeln helfen einer Gesellschaft, mit den nicht kleinzuredenden Gefahren des Virus umzugehen.

Die Infrastruktur zum Testen und Impfen muss bereit bleiben für einen Einsatz

Jetzt muss es darum gehen, denen schnell zu helfen, die Covid-Langzeitfolgen treffen: Die Forschungen dazu sind eine der großen medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Es lässt sich noch gar nicht absehen, wie viele davon betroffen sein werden.

Zudem ist wichtig, bei allen Lockerungen wachsam zu bleiben. Niemand weiß, ob eine neue Variante auftaucht, die alle bisher erzielten Erfolge zunichte macht. Die Gesellschaft hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren zwar gute Abwehrmechanismen etabliert. Im Fall der Fälle wäre es wichtig, die bewährte Infrastruktur fürs Testen und Impfen schnell wieder zur Verfügung stellen zu können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung