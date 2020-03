Die überfällige Fehlerkorrektur in Thüringen

Diesmal hat es im dritten Wahlgang für Bodo Ramelow gereicht. Und sofort provozierte der Linke und verweigerte AfD-Mann Höcke den Handschlag.

Eine Parteivorsitzende ist darüber gestürzt, die eigentlich Kanzlerin werden wollte. Eine Volkspartei ist in eine tiefe Krise geraten. Im Ausland hat sich Deutschland blamiert, und im Inland hat die parlamentarische Demokratie an Vertrauen eingebüßt. Die extreme Rechte hatte im thüringischen Landtag die anderen Parteien an der Nase herumgeführt. Linke, Grüne und SPD schufen dazu die Ausgangslage, indem sie ihren Kandidaten ohne eigene Mehrheit und ohne Absprachen ins Rennen schickten. Und CDU und FDP machten sich zum Helfer von Björn Höcke, der die Republik verändern will. Man darf ihn Faschist nennen. Ein Gericht hat das so entschieden.

Gestern nun wurde Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt. Der Linke ist bei vielen Thüringern beliebt. Und auch wenn seine Koalition bei den Landtagswahlen ihre Mehrheit eingebüßt hat, ist das nun eine gute Lösung. Gut auch deshalb, weil es der einzige denkbare Ausweg aus dieser verfahrenen Situation war. Ohne die Duldung der Christ- und Freidemokraten im Landtag wäre das nicht machbar gewesen. Möglich, dass das so manchem Abgeordneten wehgetan hat. Mitleid muss man nicht haben. Sie haben mit ihrem fahrlässigen Verhalten gegen die Warnung der eigenen Bundeskanzlerin der ganzen Republik Schmerzen zugefügt. Ist das tatsächlich ein Zeichen beginnender Einsicht? Man muss hoffen, dass die Kurskorrektur nicht nur dem Wunsch nach möglichst langem Erhalt der eigenen Mandate geschuldet ist, sondern ein Zeichen beginnender Einsicht. Die CDU Deutschlands ist dabei, ihre Position neu zu bestimmen. Dazu wird gehören müssen, dass im Zweifel die Duldung der SED-Nachfolger noch ein Stückchen appetitlicher ist als ein Gewährenlassen des rechten AfD-Flügels. Ramelow hat nach seiner Wahl den Handschlag von Höcke verweigert. Das war ein Fehler. Ein Handschlag ist keine Verbrüderung. Der eine ist nun der Ministerpräsident aller Thüringer, der andere ist der Vorsitzende einer Fraktion von Abgeordneten, die von vielen Bürgern gewählt worden sind. Sie müssen miteinander umgehen. Längst nicht alle AfD-Wähler sind Nazis. Die Vernünftigen müssen nun versuchen, im Gespräch zu bleiben und Brücken hin zur Demokratie zu bauen. Die Hand zu reichen, ist eine gute Geste.