Die Wahl in Großbritannien ist für Europa eine Warnung

Die britischen Wählerinnen und Wähler haben gesprochen und sich für den Brexit entschieden. Die gute Nachricht ist: Es gibt endlich Klarheit. Das nervende, unwürdige und ermüdende Gezerre der vergangenen drei Jahre dürfte jetzt schnell ein Ende finden. Der Auftrag an den bisherigen und neuen britischen Premierminister Boris Johnson ist erteilt und muss jetzt umgesetzt werden. Dafür hat Johnson eine stabile Mehrheit, die ihm die notwendige Handlungsfreiheit verschafft.

Nach fast fünf Jahrzehnten verabschiedet sich das Vereinigte Königreich damit aus der Europäischen Union. Als Termin steht Ende Januar kommenden Jahres fest. Somit gibt es für alle Beteiligten innerhalb und außerhalb Großbritanniens endlich Entscheidungs- und Planungssicherheit.

Brexit schwächt die Europäische Union

Doch dies ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite stehen die Nachteile, die schlechten Nachrichten des Wahlergebnisses: Der Brexit schwächt die Europäische Union, und dies nicht nur in finanzieller Hinsicht. Das Ausscheiden der Briten ist ein Rückschlag für die europäische Einheit, für den europäischen Gedanken. Erstmals seit ihrer Gründung verlässt ein Mitglied die Gemeinschaft. Aus einem innenpolitischen Dilemma, der Machtfrage des damaligen Premierministers David Cameron, wird ein europäisches Trauma.

Sehr viel spricht auch dafür, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen massiv verschlechtern werden, im besten Fall finden die Regierungen sowie die Industrie- und Handelsorganisationen diesseits und jenseits des Kanals Lösungen, die den Schaden minimieren. Genug Zeit hatten sie ja, um sich auf den Brexit vorzubereiten.

Brexit ist die ultimative Warnung an Europa

Da in jeder Krise bekanntlich auch eine Chance liegt, ist es an der Zeit, dass sich Europa auf seine Zukunft besinnt. Der Brexit ist die ultimative Warnung, dass die Gemeinschaft stärker denn je ein Europa der Regionen, ein Europa der Menschen werden muss. Weniger Zentralismus, mehr Nähe. Weniger „die da oben“ und mehr „wir gemeinsam“. Und vielleicht führt das Ausscheiden Großbritanniens bei den Menschen in Europa ja auch zu der Erkenntnis, dass der britische Weg der falsche ist. Dass es sich lohnt für Europa zu kämpfen, für Frieden, Freiheit, Miteinander, Toleranz.

Nicht nur aus dem Ergebnis, sondern auch aus dem britischen Wahlkampf sollten europaweit Lehren gezogen werden: Denn Boris Johnson hat (leider) unter Beweis gestellt, dass das Trumpsche Wahlkampf-Rezept nicht nur in den USA sondern auch in Europa funktionieren kann: Nie wurde im Vorfeld einer Wahl in Großbritannien so viel gelogen, nie wurde so unseriös argumentiert und nie war es in einem solchen Ausmaß das Ziel, zu polarisieren und die Gesellschaft zu spalten.

Boris Johnson ist weniger unbeliebt als Jeremy Corbyn

Wenn diese Strategie Schule macht, werden die Grundfesten der demokratischen Gesellschaften zerstört. Am Ende waren die Briten des Streitens und Lavierens müde, sie gaben sich in die Hände eines Mannes, der gewann, weil er selbstbewusster, klarer, plakativer und aggressiver auftrat und seine Lügen besser verkaufte als sein schwacher Widersacher Jeremy Corbyn. Mit Boris Johnson gewann ein Mann, der beim britischen Volk zwar unbeliebt, aber eben weniger unbeliebt ist als der 70-jährige Labour-Chef. Corbyns politische Karriere ist beendet, er muss schnellstmöglich von allen Ämtern zurücktreten.

Boris Johnson wird jetzt, hoffentlich, zeigen, dass er sich seiner Verantwortung bewusst ist und versuchen, die Briten zu versöhnen anstatt weiter zu spalten. Und die Europäer stehen vor zwei wichtigen Herausforderungen: Sie müssen den Brexit bestmöglich meistern und sich zudem darüber klar werden, wie wichtig die europäische Einheit für die Zukunft jedes Einzelnen ist.