Die Waldbauern sind auf Unterstützung angewiesen

Das nennt man dann wohl Waldadel: An der Spitze des Waldbauernverbands NRW stehen seit gestern zwei Freiherrn und ein Baron. Alle drei nennen jeweils mehrere hundert Hektar Wald ihr Eigen.

Der Sauerländer Ferdinand Funke und Hans-Friedrich Hardt aus Hückeswagen schieden altersbedingt aus dem Vorstand aus. Sie hatten sich in den vergangenen Jahren vor allem für die kleineren Waldbesitzer eingesetzt. Von denen gibt es in Nordrhein-Westfalen fast 150.000, und diese Zahl belegt, welche Interessen auch in Zukunft im Blickpunkt stehen sollten. Es ist gut, dass sich der Verband professionalisiert – die beiden neuen Vorstände haben Forstwissenschaft studiert –, aber das darf nicht dazu führen, dass der Großgrundbesitz bei der Lobbyarbeit die Oberhand gewinnt. Den kleinen Waldbauern geht es schlecht genug, zum Teil haben sie ihren kompletten Besitz verloren, ihnen fehlt häufig der organisatorische Unterbau, um bürokratische Herausforderungen zu meistern. Als erste Opfer des Klimawandels sind sie dringend auf Unterstützung angewiesen.

