Ein Hilferuf, der Gehör finden muss

Im November tritt die Bürgermeisterin der sächsischen Gemeinde Arnsdorf zurück, weil sie die rechte Hetze gegen sie nicht mehr erträgt. Ende Dezember gibt der Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Arnsdorf aus dem gleichen Grund auf. Der Bürgermeister einer niederrheinischen Stadt will sich bewaffnen, weil er aus dem rechten Spektrum bedroht wird.

Das Ausmaß der Staats- und Politikverachtung in den sozialen Netzwerken hat ein Ausmaß angenommen, wie es nie vorstellbar war. Befeuert durch eine Partei, die sich als Alternative zum etablierten Politikbetrieb versteht, ergehen sich Kommentatoren im Internet in Vernichtungsfantasien gegenüber denen, die ihnen von den anzugtragenden Rechtsauslegern in den Parlamenten als verbrecherische Volksverräter angezeigt werden.

Aus Worten können Taten werden, das haben der Mord an Walter Lübcke oder die Messerangriffe auf die Stadtoberhäupter von Altena und Köln gezeigt. Trotz aller Bekundungen, der Hetze im Netz einen Riegel vorzuschieben, ergießt sich der Hass noch immer im Netz in Gruppen wie „Freunde und Verbündete der AfD“ oder „Gemeinsam für die Heimat“. Was dort zu lesen ist, ist übelster Gassenjargon, gepaart mit purer Menschenverachtung.

Es kann und darf nicht sein, dass sich Amtsträger bewaffnen wollen, weil sie Angst um Leib und Leben haben. In einem demokratischen Rechtsstaat müssen gewählte Bürgermeister ohne Furcht ihre E-Mails oder ihre Haustüren aufmachen können.

Die Sicherheit von Kommunalpolitikern zu gewährleisten, ist zuallererst eine Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, die energischer und konsequenter gegen die Hetze im Internet vorgehen müssen. Sie ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Wer Kommunalpolitiker auf unflätige Art verächtlich macht, muss auch im realen Leben in die Schranken gewiesen werden. Hass ist keine Meinung. Dafür darf es nicht einen Funken Verständnis geben.

Der Versuch des niederrheinischen Bürgermeisters, sich einen großen Waffenschein zu besorgen, kann als Hilferuf verstanden werden. Es wird Zeit, darauf zu hören.