Ein Konflikt mit vielen Schuldigen

Was hat sich Donald Trump in unsere Angelegenheiten einzumischen? Diese Frage ist der berechtigte Reflex auf die Sanktionen, die die US-Regierung gegen den Bau der Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 erlassen hat. Zumal der ja auch anderweitig umstritten agierende US-Präsident handfeste eigene Interessen vertritt: Es geht ihm nur vordergründig um nationale Sicherheitsinteressen oder darum, Europa vor der Abhängigkeit von den Russen und ihrem Gas zu bewahren. Trump will vor allem sein durch Fracking gewonnenes US-Gas verkaufen.

Dennoch spielen auch die Europäer und gerade die Deutschen eine unglückliche Rolle in diesem Konflikt. Die politische Aufregung in Berlin ist heuchlerisch. Dass die Amerikaner den Bau der Ostseepipeline aufhalten wollen, war bereits zu Zeiten der Regierung Obama Thema. Nord Stream 2 ist also ein wirtschaftspolitischer Dauerbrenner. Das Unheil war absehbar. Merkel nimmt Abhängigkeit in Kauf Und: Tatsächlich werden die Russen durch die Pipeline ihren Einfluss ausbauen können. Merkel und Co. nehmen diese Abhängigkeit in Kauf und haben allen US-Bedenken zum Trotz auf stur gestellt. Nun müssen sie – mindestens – mit Verzögerungen bei der Vollendung der Pipeline rechnen. Dass das auch ins Geld geht, liegt auf der Hand. Weil sich die Sanktionen gegen eine Schweizer Rohrverlegerfirma und damit gegen ein privatwirtschaftliches Unternehmen richten, mindert das den politischen Druck auf Deutschland, sofortige Gegenmaßnahmen einzuleiten. Sanktionen gegen die Amerikaner sind also derzeit kein Thema. Das ist gut so. Denn dieser Umstand lässt eine Hintertüre für deeskalierende politische Gespräche offen. Heraufziehende gesamtwirtschaftliche Probleme Es geht schließlich um die europäische Versorgungssicherheit. Zudem können wir als Exportnation angesichts der heraufziehenden gesamtwirtschaftlichen Probleme wahrlich alles andere vertragen als einen langwierigen Konflikt mit den USA.

