Auf den Sauerländer Reinhard Marx folgt an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz nun ein Siegerländer. Georg Bätzing aus Niederfischbach hat als Bischof von Limburg bewiesen, dass er mit schwierigen Situationen umgehen kann, musste er doch das Vertrauen wiedergewinnen, welches sein protzender Vorgänger mit Verschwendungssucht und Selbstherrlichkeit verspielt hatte. Der Zölibat solle künftig freiwillig sein, hat der 58-jährige Bätzing vor einem Jahr erklärt. Das erzeugte längst nicht so viel Echo, wie es der Aussage gebührt hätte, denn Bätzing ist bis gestern sozusagen unter dem Radar geflogen.



Vieles spricht also dafür, dass der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz ein Mann ist, der die Konflikte der Zeit anpacken will, der für gelebte Ökumene steht, der den innerkirchlichen Reformprozess vorantreiben möchte. Dass die Bischöfe und Weihbischöfe für diesen klugen, stillen Mann votiert haben, macht ebenfalls Mut. Die Oberhirten suchen offenbar einen Sprecher, der vermitteln kann, statt zu spalten. In ihrer Mehrheit haben die Bischöfe verstanden, dass eine Abkehr vom Reformprozess geradewegs in die Katastrophe führen könnte. Und auch die notorischen Kritiker des Synodalen Weges werden dem neuen Vorsitzenden vielleicht nicht von Anfang an in den Rücken schießen wollen. Das eröffnet neue Chancen auf Dialoge.