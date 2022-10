Bund-Länder-Runde: Nicht für alles gibt es schnelle Lösungen

Bund und Länder haben die Finanzierung der geplanten Entlastungen vertagt und dafür viel Kritik geerntet. Zu Unrecht, findet unser Redakteur.

Wenn Berge kreißen, erwarten die Betrachter, dass dabei doch bitte mehr herauskommen möge als ein Mäuschen. Und wenn sich die Ministerpräsidenten mit dem Kanzler treffen, um über ein Konzept zur Lösung der Energiekostenprobleme zu beraten, hofft der Bürger auf schnelle und schlüssige Antworten auf seine drängenden Fragen. Es ist diesmal anders gekommen – und nun prügeln alle auf die Politik ein. Sehr zu Unrecht, wie ich meine.

Zunächst einmal gilt festzuhalten: Hier geht es nicht in erster Linie um Parteipolitik. Die Ministerpräsidenten mit CDU-Parteibuch und der Eine von den Linken nutzen die Bühne nicht, um die Ampel aus bundestaktischen Beweggründen vorzuführen. Alle Länderregierungen sind sich einig in der Einschätzung, dass es noch mehr Zeit, noch mehr Informationen, noch mehr Konzeptideen seitens des Bundes braucht, bevor man sich auf die Verteilung der Lasten einigen kann.

Nicht für alles gibt es schnelle Lösungen

Es schadet nichts, in Ruhe darüber nachzudenken. Nicht für alles gibt es schnelle Lösungen. 200 Milliarden Euro sind eine Stange Geld. Man darf sich vom hübsch-niedlichen Kanzlerwort vom „Doppelwumms“ nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass dieses Geld nicht im Tresor des Finanzministers schlummert. Das, was ausgegeben wird, damit wir gut durch die Krise kommen, werden diejenigen, die jetzt noch gar nicht geboren sind, mit ihrer Arbeit und durch ihren Verzicht zurückzahlen müssen.

Es ist die Stärke unseres föderalen Systems, dass die Länder mitbestimmen müssen. Um ihre Haushalte ist es deutlich besser bestellt als um jenen des Bundes. Aber auch in NRW wird Geld dringend gebraucht für Kitas und Schulen und Infrastruktur. Das Geld, das man demnächst für ein 9-Euro-Nachfolgeticket ausgeben muss, wird an anderer Stelle fehlen. So wird auch die NRW-Koalition sich von manchen Projekten verabschieden müssen, mit denen man schwarz-grünes Profil zum Nutzen vieler Bürgerinnen und Bürger gewinnen wollte.

Es schadet nichts, jetzt noch zu warten, bis man weiß, wo die Gaspreisbremse wirken soll. Aber dann müssen die Ministerpräsidentinnen, die Ministerpräsidenten und der Kanzler abliefern. Das wissen sie auch.

