Engagiert im Ehrenamt: Man bekommt viel zurück

Viele ältere Menschen engagieren sich in Familie und Ehrenamt. Die Familienministerin lobt: „Sie halten das Land am Laufen.“ Stimmt!

Menschen über 60 sind aktiver als je zuvor. Das hat jetzt eine aktuelle Studie aufgezeigt. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Gesundheit. Das kann man sich nicht aussuchen. Die Werbung zeigt uns aufgehübschte Bilder von Seniorinnen und Senioren, die höchstens wie Mitte 40 aussehen, reisen, Sport treiben und der Mittelpunkt ihrer Familien sind. Auch das gehört zur Realität.

Aber es gibt auch die andere Wirklichkeit, die zum Altern dazugehört. Gebrechen gehören dazu, auch Schmerzen, Einsamkeit und Depressionen. Wenn über die fitten Alten gesprochen wird, ist von denen die Rede, mit denen es das Schicksal gut gemeint hat.

Auch der letzte Lebensabschnitt will mit Sinn gefüllt sein

Wer heute 60 ist, hat meist noch einen ganzen Lebensabschnitt vor sich. Und der will mit Sinn gefüllt sein. Ist ja klar, dass bei vielen Menschen dann die Familie im Vordergrund steht. Glücklich sind die, die ihre erwachsenen Kinder entlasten und sich um ihre Enkelkinder kümmern können. Da wird dann oftmals entspannt nachgeholt, was man in jungen stressigen Berufsjahren beim eigenen Nachwuchs versäumt hat.

Aber auch jenseits der Familie gibt es viel zu tun – etwa in der Wirtschaft. Die Politik stellt zunehmend die Rente mit 63 in Frage, und Arbeitgeber locken mit flexiblen Arbeitsbedingungen zu einem längeren Verbleib in der Firma. Das ist für manche Arbeitnehmer interessant, weil ja auch viele gerne arbeiten, auch gerne länger arbeiten. Das wird dann als erfüllend empfunden und steigert das monatliche Einkommen.

Es ist vernünftig, nicht alle wichtigen Aufgaben dem Staat zu überlassen

Und es gibt die Menschen, die ihr ehrenamtliches Engagement verstärken. Sie sind ein Segen für die Gesellschaft, denn ohne sie läuft wenig. Deutschland ist Ehrenamtsland. Es ist vernünftig, nicht alle Aufgaben dem Staat zu überlassen. Es sind nicht nur die Älteren, die sich unentgeltlich für eine gute Sache einsetzen. Mehr als jeder Dritte zwischen 14 und 29 übt in NRW ein Ehrenamt aus: im Sportverein, in der Politik, in der Kirchengemeinde, in der Flüchtlingshilfe ...

Sie alle berichten von ähnlichen Erfahrungen: Man gibt viel, aber man bekommt auch viel zurück.

